"Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno", agregó Valiñas.

Venezuela vive desde 2015 una grave crisis política, que se profundizó en 2019 cuando el líder opositor y titular del parlamento, Juan Guaidó, asumiera la presidencia de la República interina, tras la celebración por parte del régimen de unas elecciones en las que solo participó Nicolás Maduro y unos pocos "opositores" que no tenían ninguna posibilidad de triunfo. En ese momento los líderes más destacados de la oposición habían sido inhabilitados, encarcelados o estaban en el exilio; por lo que los comicios han sido denunciados como un fraude electoral.

En julio, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, criticó la situación en el país al presentar un informe en el que denunciaba "detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías al debido proceso" y casos de "tortura y desapariciones forzadas".

En esta ocasión, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela investigó 223 casos, 48 de los cuales se examinaron en profundidad en un exhaustivo informe de 443 páginas.

Además, estudió otros 2.891 casos para "corroborar los patrones de violaciones y crímenes", como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura.

No obstante, esta misión no pudo visitar Venezuela, debido a que "el gobierno no respondió a las reiteradas solicitudes" y a las restricciones de viaje en vigor debido a la pandemia del nuevo coronavirus y realizó 274 entrevistas a distancia, explica el informe.

Si bien la misión reconoce "la naturaleza de la crisis y las tensiones en el país y la responsabilidad del Estado de mantener el orden público", constató que "el Gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos habían cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos de hombres y mujeres en Venezuela".

Cabe destacar que Diario Las Américas ha mantenido conversación constante con los familiares de los militares detenidos en los calabozos de la Dirección de Contrainteligencia Militar, SEBIN, donde la Comisión de las Naciones Unidas no les ha sido permitido el ingreso. En reiteradas ocasiones se ha denunciado que esta cárcel es el centro de tortura operado por los funcionarios del régimen.

Entre las conclusiones del informe, la misión recomienda a la comunidad internacional "considerar la posibilidad de iniciar acciones legales contra los individuos responsables de las violaciones y los crímenes identificados en el presente informe, de conformidad con su legislación interna pertinente".