El régimen castrista exige condiciones para supuesto diálogo con EEUU

El deterioro y la falta de todo en Cuba es cada día mayor, gracias a los casi 70 años de dictadura castro-socialista.

El vocero del castrismo en Cuba , Miguel Díaz-Canel, dijo este jueves el régimen está dispuesto a dialogar con Estados Unidos sobre cualquier tema, pero "sin presiones".

Las presiones de Washington sobre la dictadura castrista se multiplican por semana.

"Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar", pero "sin presiones" ni "precondicionamientos", dijo el gobernante puesto a dedo por Raúl Castro.

La miseria y la represión que ha implantado la dictadura castrista durante casi 70 años en Cuba parece tocar fondo, no sólo por el nivel de degradación y crisis crónica dentro de la isla sino por la nueva política en Washington, decidida a terminar con las dictaduras en el Hemisferio Occidental.

Ese diálogo tendrá que darse desde "una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación" y sin "injerencia en nuestros asuntos internos", agregó, como si la brutal dictadura, patrocinadora de guerrillas y del terrorismo en todo el continente, nunca hubiesen realizado acciones de injerencia plena.

Régimen desesperado y de rodillas

Desde el ataque del 3 de enero en Venezuela, con el que depuso al presidente Nicolás Maduro, principal aliado de Cuba, y tomó el control del sector petrolero venezolano, Washington ha multiplicado su presió contra la isla.

Además de cortar el suministro de petróleo venezolano y el dinero de Caracas hacia el régimen de La Habana, Trump firmó un decreto que contempla la imposición de aranceles a aquellos países que vendan crudo la dinastía castrista, bajo lan acusación de que la isla supone una "amenaza excepcional" para EEUU.

El lunes, el presidente Trump aseguró que México, que suministra petróleo a Cuba desde 2023, dejaría de hacerlo.

Trump insta a La Habana a "alcanzar un acuerdo", antes de que sea demasiado tarde para el régimen autoritario o enfrentar consecuencias.

A parte de lo que diga el vocero del régimen, Washington sostiene conversaciones con altas figuras del castrismo que buscan un acuerdo desesperado con la experiencia ya de lo ocurrido al narcodictador Nicolás Maduro y el desgobierno en Caracas.

No obstente, el régimen insiste en hacer cree que no hay conversaciones: "No existe un diálogo específico en estos momentos, pero sí intercambio de mensajes", dijo el lunes otro vocero del régimen, Carlos Fernández de Cossío.

FUENTE: Con información de AFP.