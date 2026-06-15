lunes 15  de  junio 2026
COOPERACIÓN

Operaciones entre Ecuador y EEUU refuerzan seguridad en provincia fronteriza con Colombia

Las prácticas fortalecerán la interoperabilidad entre ambas fuerzas, para enfrentar amenazas y actividades ilícitas en espacios acuáticos de la frontera norte

Las operaciones fluviales incrementan la vigilancia en los espacios acuáticos (Ministerio de la Defensa de Ecuador)

Las operaciones fluviales incrementan la vigilancia en los espacios acuáticos (Ministerio de la Defensa de Ecuador)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

QUITO.- Las Fuerzas Armadas del Ecuador desarrollan entrenamientos y operaciones fluviales combinadas junto al Special Boat Team 22 (SBT-22) de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en la provincia de Esmeraldas.

Estos ejercicios conjuntos se realizan en la frontera norte en los límites con Colombia. El despliegue militar se enmarca dentro de los mecanismos de cooperación bilateral en el ámbito de la seguridad y defensa entre ambas naciones.

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Las prácticas están orientados a fortalecer la interoperabilidad entre ambas fuerzas, mejorar el intercambio de conocimientos y aumentar el nivel de alistamiento operacional para enfrentar amenazas y actividades ilícitas en los espacios acuáticos de la frontera norte ecuatoriana.

Durante las actividades se ejecutan maniobras de reconocimiento fluvial, navegación táctica, procedimientos de respuesta ante escenarios de riesgo y coordinación operativa conjunta, permitiendo fortalecer las capacidades de despliegue y reacción de las unidades participantes.

Estas operaciones forman parte de los esfuerzos conjuntos entre Ecuador y Estados Unidos para incrementar la seguridad en zonas estratégicas, fortalecer la vigilancia de los espacios fluviales y mejorar la capacidad de respuesta frente a amenazas transnacionales que afectan la región.

La ejecución de estas prácticas conjuntas está diseñada para perfeccionar continuamente las capacidades operativas de los batallones involucrados.

Asimismo, se busca afinar la sincronización y la coordinación logística entre las fuerzas navales y especiales participantes, garantizando una capacidad de reacción más efectiva ante cualquier eventualidad que comprometa la seguridad en esta jurisdicción marítima.

Incremento del control en los espacios acuáticos

La implementación de estas operaciones combinadas incide en el fortalecimiento de los esquemas de vigilancia y control en los espacios acuáticos que conforman la frontera norte del país.

La actividad en los ríos limítrofes requiere de un monitoreo especializado para identificar y mitigar actividades irregulares. Mediante estos ejercicios de preparación internacional, la institución naval incrementa su presencia operativa en la región esmeraldeña.

La aplicación de las tácticas compartidas con el equipo estadounidense permite optimizar los recursos desplegados en el cordón fronterizo, resguardando el área de responsabilidad. Estas jornadas de capacitación forman parte de una planificación estratégica sostenida para asegurar el control del territorio nacional y la soberanía.(DLH).

Las Fuerzas Armadas del Ecuador señalaron que estas actividades reafirman su compromiso con la protección de la soberanía nacional y el fortalecimiento de la seguridad en beneficio de la ciudadanía.

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FUENTE: Con información de La Hora y EFE

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