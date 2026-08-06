viernes 7  de  agosto 2026
BANDAS CRIMINALES

Argentina declara como organización terrorista a la banda ecuatoriana Chone Killers

La medida permite congelar los activos de la banda e imponer severas sanciones financieras. Este pronunciamiento se suma al de EEUU

El presidente de Argentina, Javier Milei junto a su homólogo de Ecuador, daniel Noboa. (Europa Press)

El presidente de Argentina, Javier Milei junto a su homólogo de Ecuador, daniel Noboa. (Europa Press)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUENOS AIRES. Argentina ha declarado este jueves “organización terrorista” a la banda Chone Killers, fundada en Ecuador hace seis años al escindirse de Los Choneros, también incluida en la lista de entidades terroristas del Ejecutivo de Javier Milei.

“El gobierno ha declarado a la organización criminal ecuatoriana Chone Killers como organización terrorista (...) En el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiación (...) el gobierno dispuso su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiación (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia", anunció la Oficina del presidente argentino.

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Esta medida permite congelar sus activos e imponer severas sanciones financieras.

La organización ecuatoriana se ha convertido en “una de las estructuras criminales más violentas de la región, dedicada al narcotráfico internacional, la extorsión, el sicariato y otras actividades ilícitas vinculadas al crimen organizado transnacional”, ha advertido la Presidencia argentina en un comunicado en el que ha calificado a este grupo de “narcocriminal”.

El pronunciamiento se suma a la decisión adoptada por Estados Unidos hace un mes al designarlos como grupo terrorista extranjero, respaldando la lucha que mantiene Ecuador desde enero de 2024 bajo la declaratoria de conflicto armado interno.

El Gobierno ecuatoriano celebró este jueves que Argentina haya declarado a la banda criminal Chone Killers como organización terrorista.

Presidente de Argentina en Ecuador

El anuncio coincide con la visita oficial de Javier Milei, acompañado por la secretaria de Presidencia, su hermana Karina Milei, y el ministro de Exteriores, Pablo Quirno, a Ecuador.

Este mismo jueves, el mandatario argentino ha sido recibido por su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, en Quito.

Tras su paso por la capital ecuatoriana, el presidente Milei prevé viajar a Colombia para asistir a la investidura del mandatario electo de ese país, Abelardo De la Espriella, quien toma posesión del cargo este viernes 7 de agosto, en Cali.

El pronunciamiento se suma a la decisión adoptada por Estados Unidos hace un mes al designarlos como grupo terrorista extranjero, respaldando la lucha que mantiene Ecuador desde enero de 2024 bajo la declaratoria de conflicto armado interno. Tras su paso por la capital ecuatoriana, el presidente Milei prevé viajar a Colombia para asistir a la investidura del mandatario electo de ese país.

FUENTE: Con información de Europa Press/lanaranja.ec.com

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