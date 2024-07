Oposición suscribe acuerdo de gobernabilidad y confía en que la FFAA reconocerá los resultados

“El documento que acabamos de firmar inequívocamente demuestra que el nuestro es un movimiento cívico para la paz. Quien ha promovido, ejecutado y amenazado con violencia es el régimen”, manifestó María Corina Machado, en rueda de prensa desde Caracas.

Sus declaraciones contrastan con las últimas alocuciones del gobernante Nicolás Maduro, quien ha amenazado con un “baño de sangre” y ha insinuado la posibilidad de una insurrección militar o una guerra civil, si se concreta una victoria opositora, como estiman los sondeos de opinión más confiables de la nación suramericana.

“Espíritu del 28 de julio”

El documento “El espíritu del 28 de julio” se fundamenta en siete lineamientos que demandan “virtudes personales y cívicas” de los dirigentes políticos para el proceso político que iniciará después de los comicios presidenciales, en los que Edmundo González Urrrutia se enfrentará a un Nicolás Maduro debilitado y rechazado por la población venezolana.

Entre los puntos del “nuevo país”, que dirigirá la oposición, destacan la libertad, “esencial para cada venezolano”; la unidad, que deberá “fortalecerse” y guiar las acciones que “represente fielmente los deseos de democracia y prosperidad” de los ciudadanos; y el consenso, que permita “avanzar con agilidad y eficiencia hacia las soluciones duraderas y estables” que demanda el país.

Además, incluye la civilidad tras años “sometidos a modos políticos violentos que han degradado la cultura política venezolana"; el Estado de Derecho, que se regirá por la Constitución de 1999; el reencuentro, con la promoción de mecanismos que le permitan al país “sanar y avanzar con respeto hacia la justicia y la paz”, después de las violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidos por el régimen; y el sentido de urgencia que requiere “el largo período de destrucción” que vivió Venezuela.

El espiritu 28J. Firmas .pdf

Confianza en las Fuerzas Armadas

El abanderado opositor, Edmundo González Urrutia, recordó a los venezolanos que “el voto es secreto” y los instó a participar masivamente en el proceso electoral de este domingo para que llegue “la reconciliación y el encuentro” entre ciudadanos.

Afirmó que ante las mentiras y el maltrato al que ha estado sometido el país no es una sorpresa los datos que arrojan los estudios de opinión y afirmó que confía en que las Fuerzas Armadas acatarán los resultados electorales. “La ventaja que tenemos es histórica en un proceso de este tipo. Eso deja claro que vamos a ganar y vamos a cobrar. Y confiamos en que nuestra Fuerza Armada haga respetar la voluntad de nuestro pueblo”, apuntó.

Igualmente, afirmó que tras años de pobreza, división y humillación, su gobierno hará respetar a todos los venezolanos. “Vamos a cambiar el odio por amor, la pobreza por progreso, la corrupción por honestidad. Vamos a cambiar las despedidas por el reencuentro”, aseveró.

La oposición está lista

Por su parte, Machado indicó que la oposición se encuentra lista para “defender los votos” en las 30.026 mesas de votación en Venezuela y en las 195 que están en el exterior. “Tenemos más de 90.000 testigos que han sido postulados y aprobados y en este momento tenemos más de 84.000 que ya han sido acreditados y sus credenciales están siendo debidamente repartidas”, informó.

Señaló que los testigos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), Delsa Solórzano, Perkins Rocha y Juan Carlos Caldera enviaron una comunicación al “Plan República”, que dirigen los de Defensa y de Interior y Justicia, solicitando una reunión para “coordinar todos los temas necesarios y prioritarios, que involucran a esta institución y este operativo”. No obstante, continúan sin recibir respuesta.

La líder opositora invitó a los venezolanos a votar “lo más temprano que puedan” y a quedarse en los centros de votación en familia, a brindar apoyo logístico en cada centro y formar parte de la iniciativa “Yo te llevo el 28”, que consiste en movilizar a los votantes el día de la elección.

Cierre de un ciclo

Machado también les indicó que deben formar parte de la “vigilancia ciudadana”, al reportar incidencias e imágenes de lo que suceda el domingo. Además, les recordó que tienen la responsabilidad de contar los votos "papelito por papelito”, por lo que les pidió permanecer hasta el final de la jornada en los centros de votación.

“Hoy todos estamos exigiendo lo mismo, que se cuenten los votos, que se respete la soberanía popular, que sea de manera pacífica, que no haya amenaza de persecución y violencia. Aquí no va a haber enfrentamiento porque eso implicaría un país dividido y Venezuela no está dividida (...) esto es una nación unida en valores y aspiraciones”, puntualizó.

Igualmente, Machado afirmó que el movimiento cívico que lidera es “el más profundo, grande y poderoso que ha habido en la historia de Venezuela”, por la redención, la liberación del país y el reencuentro de las familias.

“Es el cierre de un ciclo y el inicio de una nueva era. El cierre de un ciclo de caos para iniciar una era de orden, estabilidad y seguridad. El cierre de un ciclo de violencia para avanzar en una era de paz, de respeto. El cierre de un ciclo de miseria para iniciar una etapa de prosperidad y bienestar. El cierre de un ciclo de humillación para avanzar en una era de dignidad donde nunca más una mujer venezolana, una ama de casa venezolana, tenga que bajar la cabeza por una bolsa de comida”, subrayó.

FUENTE: Con información de rueda de prensa