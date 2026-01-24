Opositor venezolano Juan Pablo Guanipa cumple ocho meses detenido por el régimen

CARACAS.- Juan Pablo Guanipa, dirigente opositor del partido Primero Justicia (PJ) y quien acompañó a María Corina Machado en la campaña para las presidenciales de 2024, cumplió ocho meses como preso político del régimen chavista.

Hasta ahora, Guanipa no ha figurado en la lista de detenidos que han sido excarcelados en el país desde el 8 de enero, tras acuerdos con el Gobierno de Donald Trump. Su familia sigue exigiendo respuestas al interinato de Delcy Rodríguez.

Ramón Guanipa, hijo del dirigente, abogó porque el espíritu del 23 de enero de 1958, cuando cayó la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, "guíe la liberación de todos los presos políticos, civiles y militares". Los esperamos a todos en casa vivos, libres y en paz".

El senador republicano Mario Díaz-Balart abogó en la red social X por la libertad de Juan Pablo Guanipa y de todos los presos políticos en Venezuela.

¡Libertad para Juan Pablo Guanipa!

¡Libertad para todos los presos políticos!



— Mario Díaz-Balart (@MarioDB) January 23, 2026

"Gracias, representante Mario Díaz-Balart, por su apoyo y solidaridad con todos los presos políticos, incluyendo mi padre. Mi familia lo agradece de corazón. Tenga la certeza de que, más pronto que tarde, usted y mi papá se podrán reunir en una Venezuela libre y democrática", respondió Ramón Guanipa.

El chavismo acusó a Guanipa de encabezar una supuesta conspiración contra la farsa de las elecciones regionales del 25 de mayo de 2025.

Presos políticos

El presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, informó que hasta la noche del viernes 23 de enero la ONG había verificado la excarcelación de 156 presos políticos desde el 8 de enero.

El mismo viernes, Delcy Rodríguez dijo que pedirá al alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU que verifique la excarcelación de 626 presos que, asegura, ha realizado el régimen.

