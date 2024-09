Opositores venezolanos van al Congreso español para pedir reconocimiento de González Urrutia

MADRID.- Un grupo de opositores venezolanos acudirá este martes al Congreso de los Diputados de España para dar su apoyo a la proposición no de ley presentada por el PP e instar al Gobierno español a reconocer a Edmundo González Urrutia , exiliado en España desde este fin de semana, como presidente electo de Venezuela.

El exalcalde de Caracas espera que el Gobierno de Pedro Sánchez pueda seguir dando "señales positivas" hacia Venezuela y que le reconozca formalmente como vencedor de las elecciones presidenciales del 28 de julio y presidente electo.

En este sentido, recordó que el propio Sánchez describió a González Urrutia como un "héroe" en su discurso ante el Comité Federal del PSOE del sábado, previo a que saliese a la luz apenas unas horas más tarde que el presidente electo había abandonado Caracas.

A través de una proposición no de ley, el PP busca que el Congreso de los Diputados inste en Pleno al Gobierno a cumplir diez peticiones relativas a las elecciones en Venezuela, entre ellas el reconocimiento a González Urrutia a nivel nacional y también la defensa de este paso en el ámbito de la Unión Europea (UE).

Además, el texto censura el comportamiento del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su "actitud de blanqueamiento de la dictadura de Nicolás Maduro".

González Urrutia temía por su vida

González Urrutia arribó el domingo a un aeropuerto militar cerca de Madrid, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, acompañado de su esposa y funcionarios españoles.

En la tarde, González emitió su primer mensaje y afirmó que su partida de Caracas “estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela".

La líder de la oposición María Corina Machado dijo que González Urrutia había temido por su vida si se quedaba.

“Su vida corría peligro, y las crecientes amenazas, citaciones, orden de aprehensión e incluso los intentos de chantaje y de coacción de los que ha sido objeto, demuestran que el régimen no tiene escrúpulos ni límites en su obsesión de silenciarlo e intentar doblegarlo”, escribió en la red social X, antes Twitter.

El gobierno español señaló que la decisión de abandonar Venezuela fue sólo de González Urrutia, que partió en un avión enviado por la fuerza aérea del país de España.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, declaró a RTVE que su gobierno concederá el asilo político solicitado por González Urrutia.

“He podido hablar con él y, una vez que ya se encontraba en el avión, me ha trasladado su agradecimiento hacia el gobierno y hacia España”, dijo Albares. “Por supuesto, le he trasladado nuestra alegría de que se encuentre bien, rumbo a España, y le he vuelto a reiterar el compromiso del gobierno con los derechos políticos de todos los venezolanos”, añadió.

Sánchez dijo en un discurso el viernes, antes de que se anunciara la salida de González, que el líder de la oposición era “un héroe, que España no va a abandonar”.

El responsable de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, afirmó el domingo por medio de un comunicado que “hoy es día triste para la democracia en Venezuela”, y reveló también que los holandeses habían participado en la ayuda a González.

“Ante la represión, persecución política y amenazas directas contra su seguridad y libertad, después de haber recibido hospitalidad en la residencia de los Países Bajos en Caracas hasta el 5 de septiembre, el líder político y candidato presidencial Edmundo González, ha tenido que pedir asilo político y acogerse a la protección que le ha ofrecido España”, expresó.

Borrell añadió que González Urrutia "sería el candidato presidencial ganador de las elecciones” y que la UE mantendrá su apoyo al pueblo venezolano “en su aspiración democrática”.

FUENTE: Con información de Europa Press/AP