Periodista cubano Yoe Suárez denuncia crímenes del castrismo en cumbre Pray Vote Stand Summit 2026

LEESBURG.- El periodista y escritor cubano exiliado Yoe Suárez participó como ponente en la cumbre Pray Vote Stand Summit 2026, celebrada en Virginia, donde expuso la situación de más de 1.300 presos políticos bajo la dictadura en Cuba y advirtió sobre los riesgos del totalitarismo para las democracias occidentales.
El encuentro, organizado por FRC Action del 24 al 26 de septiembre, congregó a figuras clave del sector republicano de Estados Unidos de cara a las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre. Suárez intervino en el panel sobre amenazas a la república constitucional junto al escritor Os Guinness y al dirigente ucraniano Pavlo Unguryan, en un debate moderado por el excomisionado de la USCIRF Tony Perkins.
Trayectoria y denuncias contra el régimen de La Habana
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Denuncia del totalitarismo: Suárez expuso la represión sistemática en Cuba y advirtió cómo las dinámicas del socialismo autoritario impactan la estabilidad de la región.
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Persecución y exilio: Durante su labor en la prensa independiente en la isla antes de su exilio en 2022, el periodista sufrió detenciones arbitrarias, arrestos domiciliarios y decomiso de bienes por parte de la policía política del régimen.
Proyección internacional: El comunicador habanero ha llevado el testimonio de la crisis cubana a centros de estudio e iniciativas de libertad religiosa como la International Religious Freedom Summit en Washington D.C.
El foro reunió a personalidades políticas como el exsecretario de Vivienda Ben Carson, el senador por Missouri Josh Hawley, la expresidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota Michele Bachmann y el embajador de Estados Unidos en Israel Mike Huckabee, abordando temas de política exterior, libertad religiosa y gobernanza.