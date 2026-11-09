Falleció Rafael Navarro Pujada: la rumba cubana está de luto

La muerte de Rafael Navarro Pujada representa una pérdida para la cultura matancera y para la rumba cubana en general.

Rafael Navarro Pujada , conocido como El Niño Pujada, el legendario cantante, compositor y una de las voces vinculadas a la agrupación cubana Los Muñequitos de Matanzas, falleció el sábado 7 de noviembre en Matanzas, a sus 82 años.

Su muerte fue confirmado por el Gobierno Provincial de Matanzas y la entidad Cultura Matancera a través de sus redes, donde ambas instituciones lamentaron la partida de "una leyenda en la historia de la rumba en nuestro país".

Artistas y personalidades ligadas al ámbito rumbero manifestaron sus condolencias públicamente y recordaron el legado del músico tras su partida. Una de las primeras manifestaciones de duelo provino del músico Alain Pérez. "Siento mucho la partida de El Niño Pujada, acompaño en el sentimiento a sus familiares, amigos y hermanos de su templo musical Los Muñequitos de Matanzas", escribió en Instagram.

Pérez lo describió además como una "voz principal inspiradora de esta agrupación, emblema de nuestra cultura, identidad y patrimonio", al tiempo que calificó su deceso como una pérdida irreparable para la rumba y sus exponentes. "Ahora a seguir su legado y mantenerlo vivo respetuosamente".

Igualmente, el cantante y compositor Alfonso Llorens Betancourt expresó ante la pérdida: "Ahora la voz del Niño Pujada se une a Virulilla y Saldiguera en la eternidad, qué trío, siempre le dieron belleza y honor a la rumba con sus voces".

Por su parte, Alfredo Smith, productor de los emblemáticos Muñequitos de Matanzas, aseguró que "El Niño Pujada nos acompañará siempre". "Todos conmovidos estamos, y han sido muchas las muestras de afecto hacia la agrupación por la pérdida lamentable de un integrante sumamente querido y admirado, agradecemos cada mensaje que se sensibiliza con nosotros", añadió en nombre de la agrupación.

El legado del Niño Pujada

El Niño Pujada estuvo vinculado durante décadas a Los Muñequitos de Matanzas, agrupación fundada el 9 de octubre de 1952 en el bar El Gallo del barrio La Marina bajo el nombre original de Conjunto Guaguancó Matancero.

El grupo adoptó su denominación definitiva tras el éxito de una grabación homónima para la discográfica Puchito y se consolidó, a lo largo de más de siete décadas, como la principal embajadora de la rumba cubana a escala internacional, con giras por Europa, Estados Unidos y América Latina.

Entre sus reconocimientos más importantes destaca el Grammy Latino obtenido en 2001 por el proyecto colectivo La rumba soy yo, un galardón que selló su proyección global.

Recientemente, en el mes de abril, el Niño recibió un homenaje durante el I Festival Internacional de la Rumba Guaguancó Matancero, celebrado en su ciudad natal, donde fue distinguido por la Obra de la Vida y con el reconocimiento Cuna de la Rumba, en tributo a su contribución a la continuidad de esa manifestación musical.

Su muerte representa una pérdida para la cultura matancera y para la rumba cubana en general, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2016.