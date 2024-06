Otra mujer, también de izquierda iría por la presidencia de Colombia

La ex alcaldesa de Bogotá, Claudia López y la presidenta electa de México Claudia Sheinbaum

José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda colombiano durante el gobierno de Iván Duque, en conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS aseguró que López es una candidata natural “que ejerció una gestión importante para la alcaldía y para la ciudad, sin embargo – dijo- enfrentará desafíos importantes frente a otros candidatos y candidatas que seguramente aparecerán en el escenario político”.

Sostuvo que el gran desafío que va a tener la exedil colombiana es que en su momento respaldó al presidente Gustavo Petro, "y pese a que hoy expresó su posición en contrario, esta no se vuelve creíble sobre la base de sus expresiones públicas”.

“Le costará desprenderse de ese respaldo al presidente Petro y demostrar por qué cambió de opinión y por qué no es una posición incoherente. No será sencillo que el ciudadano entienda por qué de un momento a otro no hay el mismo apoyo que existió en la etapa electoral y posterior a ella”, enfatizó.

Difícil respaldo

Ante esto, Restrepo considera muy difícil el escenario de que el presidente colombiano respalde la candidatura de la exalcaldesa Claudia López, puesto que, últimamente, esta ha mostrado su posición contraria al mandatario.

“Seguramente Petro tendrá sus propios candidatos y no creo que termine necesariamente respaldándola. Sería necesario que su candidato no entre a una segunda vuelta de la contienda, y lo que yo veo es que claramente la habrá con la presencia de uno de los abanderados afines al Pacto Histórico”, explicó.

Petro descartó que López pueda heredar sus banderas y la ubicó en el espectro de la derecha junto a los nombres de la periodista Vicky Dávila y la senadora María Fernanda Cabal, con quienes la exalcaldesa llegaría a competir para sucederlo en la presidencia según él.

Apoyo entre izquierdistas

Claudia López manifestó su respaldo a la recién electa presidenta de México Claudia Sheinbaum, por lo que ha recibido críticas por parte de distintos dirigentes de la izquierda política de Colombia ya que algunos califican a la presidenta electa mexicana como una política de izquierda, mientras otros, de la derecha.

Para José Manuel Restrepo esto refleja una cercanía no solamente ideológica, “sino el hecho de que al ser ambas alcaldesas de las capitales de sus respectivos países seguramente compartieron escenarios de construcción de políticas públicas en el pasado”.

“Lo interpreto más como una expresión de reconocimiento a una colega o amiga con quién también hay seguramente coincidencia en materia ideológica, lo que refleja la posición que ha tenido la exalcaldesa Claudia López”, dijo.

Desafío en la región

Por otra parte, el exministro colombiano indicó que el triunfo de Claudia Sheinbaum, quien se alzó con entre el 58% y el 60% de los votos, unos 32 puntos de ventaja por encima de la candidata conservadora Xóchitl Gálvez, animará a otros gobiernos de izquierda a tener eventuales posibilidades de continuidad en las próximas elecciones de la región.

Aseveró que este hecho histórico significa un mensaje para Colombia y demás gobiernos de América Latina, debido a que plantea la posibilidad de que estos ejerzan el valor de la mujer como líder de una nación.

“Esto fortalece las candidaturas de mujeres que existen hoy en la región frente a eventuales elecciones presidenciales más adelante y un reconocimiento al liderazgo que han tenido”, enfatizó.

Añadió que además plantea un desafío para quienes están en la oposición, “que ahora deberán construir proyectos políticos basados en la esperanza con narrativas distintas que respondan a las necesidades de los ciudadanos”.

Restrepo destacó que desde el punto de vista político significa la continuidad de un gobierno más populista y polarizante, como el que implementó el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador en el país norteamericano.

“No obstante habría que ver si la presidenta Claudia Sheinbaum tendrá más independencia con respecto a la forma en cómo ha gobernado el presidente López Obrador. En mi opinión, la nueva mandataria tiene todo el carácter y la suficiente independencia para actuar con personalidad propia”, afirmó.

Respaldo de Petro

Por su parte, el primer mandatario colombiano celebró el triunfo de la candidata del partido Morena, señalando que “México eligió a una progresista como la primera presidenta de su historia. Es un triunfo para el pueblo mexicano y para su democracia", dijo Petro.

Al respecto, el actual rector de la Escuela de Ingenieros de Antioquia señaló que el respaldo de Petro a la nueva presidenta mexicana “es absolutamente comprensible debido a que existe cierta identidad ideológica que siempre ha existido entre el presidente Petro con lo que ha sido el modelo de gobierno de López Obrador, el partido Morena y, por lo tanto, con el de Claudia Sheinbaum”.

En su felicitación, además, el jefe de Estado evidenció su vínculo personal con la nueva sucesora de AMLO y aseveró que cuando él formó parte del Movimiento Revolucionario 19 de Abril (M-19), Sheinbaum brindó ayuda "desde la clandestinidad" a esta guerrilla de izquierda, que operó abiertamente en Colombia desde mediados de los años 70 hasta la firma de los acuerdos de Paz y su desmovilización en 1990, afirmación que no ha sido desmentida por la nueva mandataria mexicana.

Ante esta relación entre los gobiernos de Colombia y México, Restrepo indicó que el nuevo gobierno mexicano debe reflexionar de fondo “si lo que quiere es hacer un conjunto de reformas constitucionales como la que pretende implementar Petro en Colombia”.

“A Claudia Sheinbaum le tocará administrar un escenario de confrontación muy complicado con una presencia muy activa de los grupos al margen de la ley, especialmente relacionados con el narcotráfico y no va a ser una tarea fácil”.

En cuanto a la intención de Petro de extender su mandato, con la convocatoria a una Asamblea General Constituyente, valiéndose del acuerdo de paz entre el Estado y la guerrilla de las FARC de 2016 para lograrlo, Restrepo expresó que “no cabe ninguna posibilidad de que en Colombia exista una constituyente más allá de lo que establece la norma constitucional y lo que es el acuerdo de institucionalidad”.

“La constituyente no puede provenir de un acuerdo de paz. Colombia tiene que respetar su institucionalidad y una de esas instituciones es la Constitución que define claramente cuáles son los pasos y procedimientos para ese propósito, cualquier otra vía me parece desacertada y peligrosa para la democracia”, finalizó.

