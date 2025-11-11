martes 11  de  noviembre 2025
Panamá decomisa 12 toneladas de cocaína con destino a EEUU

El Pacifico panameño sirve de paso para el contrabando de cocaína procedente de Sudamérica, principalmente Colombia, hacia Estados Unidos

Oficiales del Servicio Aeronaval Nacional de Panamá custodian 12 toneladas de cocaína, divididas en cientos de paquetes, en la sede de la Aeronaval en Ciudad de Panamá el 11 de noviembre de 2025. Panamá llevó a cabo una de las mayores incautaciones de droga de su historia tras interceptar cerca de 12 toneladas de cocaína en un buque en el Pacífico con destino a Estados Unidos, según informaron las autoridades locales el 11 de noviembre de 2025.

MARTIN BERNETTI / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE PANAMÁ - Panamá realizó uno de los mayores decomisos de droga en su historia al incautar unas 12 toneladas de cocaína en una embarcación en el Pacífico que iba a Estados Unidos, informaron este martes autoridades locales.

Este es el mayor decomiso en una operación desde 2007, cuando fueron incautadas 19 toneladas de cocaína en aguas del Pacífico panameño, según las autoridades, que durante 2024 incautaron 124 toneladas de droga.

"Es un hecho histórico", dijo en conferencia de prensa el fiscal antidrogas Julio Villareal.

Panamá sirve de paso para el contrabando de cocaína procedente de Sudamérica, principalmente Colombia, hacia Estados Unidos, el mayor consumidor mundial de esta droga.

Decomiso

Según las autoridades panameñas, la droga fue descubierta a bordo de un embarcación cuando se encontraba en las cercanías de la isla de San Miguel, en el archipiélago de Las Perlas, en el Pacífico panameño.

El barco, con 10 tripulantes a bordo, había salido desde Colombia y tenía como destino México y Estados Unidos. Todos sus tripulantes, entre los que había venezolanos, ecuatorianos y nicaragüenses, fueron detenidos.

El país centroamericano incautó 124 toneladas de droga en 2024.

Washington estima que el 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos pasa en avionetas, lanchas y minisubmarinos a través de México y Centroamérica.

En los dos últimos años aumentaron en puertos del Caribe panameño los decomisos con destino a Bélgica, Francia, España y Reino Unido.

En 2023, Panamá decomisó 119 toneladas de drogas.

FUENTE: Con información de AFP

