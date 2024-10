Panamá retoma la obligatoriedad de visa de tránsito para cubanos

Dicha visa de tránsito, que será emitida por el consulado de Panamá en La Habana, permitirá a los viajeros permanecer en el área de tránsito internacional del país por un máximo de 24 horas. El documento también puede ser gestionado a través de una persona que actúe como apoderado del solicitante en el Servicio Nacional de Migración panameño, reseña el portal web Diario de Cuba.

La visa, que tiene un costo de 50 dólares, tendrá que ser solicitada, como mínimo, 30 días antes de la fecha de viaje y, además de completar el formulario permitente, los interesados están obligados a presentar dos fotografías, una copia del pasaporte con una vigencia de al menos seis meses, una copia del carnet de identidad y la reservación o itinerario del viaje, así como el comprobante de pago de los servicios consulares.

No obstante, las autoridades panameñas declararon varios supuestos en los que los ciudadanos cubanos no requerirán el visado de tránsito. En dicha situación estarían quienes tengan una visa de turista o residencia de la República de Panamá vigentes, así como quienes ostenten una visa múltiple otorgada por Canadá, EEUU, Australia, Japón o algún país de la Unión Europea, siempre que hayan sido previamente utilizadas en estos territorios y que posean una vigencia no inferior a los seis meses al momento de efectuar el tránsito.

Asimismo, no requerirán visado de tránsito los cubanos que posean residencia permanente en terceros países y que viajen de retorno a estos, así como quienes cuenten con una visa vigente para ingresar a su destino final o quienes demuestren tener un contrato de trabajo en el país de destino final con los sellos de registro del organismo competente de dicha nación y que esté legalizado o apostillado, según corresponda.

En 2022, cuando esta medida fue aprobada, cientos de cubanos, muchos de ellos con pasaportes y boletos de avión, protestaron frente a la embajada de Panamá en La Habana y la zona permaneció varios días bajo un fuerte control policial, temiendo que el desespero de los cubanos por salir de la Isla se tradujera en un ataque a la sede diplomática.

FUENTE: REDACCIÓN/ Diario de Cuba