Jurado Electoral de Perú rechaza versiones de "fraude" y atiende incidencias reportadas

Jurados de votación realizan el escrutinio y conteo de votos de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú.

LIMA — El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, negó tajantemente "cualquier narrativa de fraude" en la segunda vuelta presidencial disputada este domingo, entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, y agregó que las incidencias reportadas están "canalizadas adecuadamente".

En una declaración a la prensa, tras el cierre de la votación, Burneo dijo que hoy termina con "éxito" una etapa más del proceso de la segunda vuelta electoral, el cual se ha desarrollado "con toda normalidad y regularidad".

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Invocó a los partidos políticos y sus simpatizantes a mantener "la serenidad y actuar con responsabilidad democrática", mientras se espera conocer los resultados oficiales que serán difundidos "progresivamente" por los canales oficiales.

Burneo insistió en que no ha habido fraude e invocó a la responsabilidad a las autoridades gubernamentales, organismos y organizaciones políticas.

Denuncias "canalizadas"

Sobre las incidencias reportadas en la jornada, que horas antes cifró en quince incidentes a nivel nacional, aseguró que están canalizadas adecuadamente.

En una de esas incidencias se presentó una denuncia contra un personero (delegado de partido) y los tres miembros de mesa de un centro de votación en Lima por presuntamente haber marcado irregularmente unas 90 boletas de sufragio.

Burneo aseguró que el JNE seguirá cumpliendo su mandato constitucional y resaltó que "hoy los peruanos hemos demostrado nuestro compromiso con la democracia".

¿Empate técnico?

Los sondeos a pie de urna celebrados durante la segunda vuelta de Perú dan un empate técnico entre Fujimori y Sánchez, si bien ambas encuestas coinciden en dar un posible triunfo a la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

De acuerdo con la encuestadora Ipsos, Fujimori recibió un 50,7 % de los votos válidos y Sánchez obtuvo un 49,3 %, mientras que Datum indicó que la candidata del partido Fuerza Popular obtuvo 50,53 % de votos y el candidato de Juntos por el Perú un 49,47 %.

El primero da una diferencia de 1,4 puntos porcentuales entre ambos, mientras que el segundo reduce ese margen a apenas 1,06 %.

Ambos sondeos tienen un margen de error de un 3 %, lo que hace que la diferencia entre ambos no sea todavía concluyente para poder determinar un ganador para esta elección.

FUENTE: Con información de EFE