Petro le responde a Maduro: "No hay izquierda cobarde"

BOGOTÁ.- El presidente de Colombia , Gustavo Petro , respondió a Nicolás Maduro , quien lo tildó de "izquierda cobarde" luego que el primero hiciera críticas a Caracas por el boicot que hizo el régimen chavista a la Plataforma Unitaria Democrática , la principal alianza opositora, que no pudo inscribir a su candidata para las elecciones presidenciales del próximo mes de julio.

"No hay izquierda cobarde, hay la probabilidad de, a través de profundizar la democracia, cambiar el mundo. La magia de (el expresidente venezolano Hugo) Chávez fue proponer democracia y cambio del mundo. La revolución de hoy es: transformar el mundo profundizando la democracia", publicó Petro en su cuenta de la red social X.

Petro hizo así referencia a una intervención de Maduro en la que criticó a "los gobiernos de derecha" y a la "izquierda cobarde" por "callar de manera cómplice" respecto a los supuestos atentados en su contra.

El Gobierno colombiano marcó distancia este martes con el de Nicolás Maduro con un inédito comunicado en el que alude a "los recientes acontecimientos acaecidos con ocasión de la inscripción de algunas candidaturas presidenciales", horas después del cierre del plazo habilitado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano, y abogó por "un proceso electoral presidencial libre, justo y competitivo en Venezuela".

Desde el viernes pasado, cuando inició el plazo de postulaciones electorales ante el CNE, la Plataforma Unitaria Democrática intentó en vano inscribir la candidatura de Corina Yoris, una académica que fue designada por la líder opositora María Corina Machado, quien a pesar de haber sido electa la candidata unitaria de la oposición tras unas primarias en octubre en las que ganó con el 92% de los votos, no pudo inscribirse por tener una inhabilitación política que le fue impuesta ilegalmente por la Contraloría General, controlada por el régimen.

El plazo de postulaciones vencía el lunes 25 de marzo a las 11:59 pm, y hasta ese momento la Plataforma Unitaria Democrática no pudo acceder al sistema automatizado del CNE para hacer la postulación.

La maniobra del régimen, que sí dejó que se postularan otros aspirantes, entre ellos Manuel Rosales, gobernador del estado de Zulia y quien se postuló a media noche del lunes, aunque previamente había dicho que no lo haría y que apoyaría al candidato de la Plataforma Unitaria, ha causado el rechazo de la comunidad internacional. EEUU, la Unión Europea, y los gobiernos de la región, entre ellos, Colombia y Brasil, aliados ideológicos del régimen chavista, han manifestado críticas a la manera cómo Maduro ha llevado el proceso electoral.

Tras el comunicado del gobierno de Petro condenando la actuación del régimen chavista, el canciller de Maduro afirmó que se trató de "un paso en falso" y "un acto de grosera injerencia". Consideró que la Administración colombiana actúa "empujada por la necesidad de complacer los designios del Departamento de Estado de Estados Unidos".

Venezuela ha realizado en las últimas semanas una oleada de detenciones tras destapar una supuesta trama que conspiraba para atentar contra las autoridades del país. El lunes pasado, Maduro hizo un acto en el centro de Caracas, cuando fue a presentar su postulación ante el CNE. Dijo que habían sido detenidos dos sujetos armados que pretendían atentar contra su vida y los vinculó con el partido de María Corina Machado, Vente Venezuela. Maduro frecuentemente recurre a las tesis de los magnicidios para victimizarse y tener excusas para perseguir y amedrentar a la oposición, a quienes acusa, sin pruebas, de estar detrás de esos supuestos planes conspirativos.

En el comunicado emitido desde la Cancillería, el Gobierno colombiano mostró su preocupación ante “los recientes acontecimientos acaecidos con ocasión de la inscripción de algunas candidaturas presidenciales, particularmente en lo relativo a las dificultades que enfrentaron sectores mayoritarios de oposición, como la Plataforma Unitaria Democrática y el Movimiento Vente Venezuela, entre otros”.

“Lo cual podría afectar la confianza de algunos sectores de la comunidad internacional en la transparencia y competitividad del proceso electoral que culminará con las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio”, reza la misiva. “Lo cual podría afectar la confianza de algunos sectores de la comunidad internacional en la transparencia y competitividad del proceso electoral que culminará con las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio”, reza la misiva.

Además de que el país “reitera la necesidad de apoyar y promover el fortalecimiento democrático en Venezuela como factor de estabilidad regional”.

Postura de Petro no es clara

Aun cuando el gobierno de Petro se ha unido a las críticas al régimen de Maduro por la forma cómo está manipulando el proceso electoral de cara a las presidenciales, sigue sin pronunciarse firmemente sobre las acciones de Caracas en contra de la oposición, específicamente, contra Machado y posteriormente, su designada, Corina Yoris.

Para César Niño, internacionalista de la Universidad de La Salle, la posición de Colombia es “tímida y contradictoria”, reseñó El Colombiano.

"La posición de Colombia es inexplicable cuando se hace bastante fuerte la posición del presidente al expresarse frente al tema israelí, incluso al referirse a la posibilidad de romper relaciones con Israel al no cumplir con la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero es bastante plano, permisivo y con un lenguaje dócil al referirse al incumplimiento del Acuerdo de Barbados por parte del régimen de Nicolás Maduro. Eso significa que no hay una posición lo suficientemente clara, más allá de lo que es obvio, que es condenar cualquier obstaculización al proceso democrático venezolano. Pero no se refieren a los nombres propios de las candidatas excluidas que venían haciendo carrera”, dijo.

