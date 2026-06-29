lunes 29  de  junio 2026
TERREMOTOS EN VENEZUELA

Piloto que llevó ayuda desde Miami descubrió al aterrizar que había perdido a varios familiares

Eduardo transportó el primer cargamento humanitario enviado por la comunidad venezolana del sur de Florida. Al llegar a su país, recibió la noticia de que varios de sus seres queridos habían muerto tras el devastador sismo

Medicinas, agua y alimentos fueron organizados para facilitar su traslado.

Medicinas, agua y alimentos fueron organizados para facilitar su traslado.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
El centro logístico GEM ya tiene lista cientos de cajas para ser enviadas.

El centro logístico GEM ya tiene lista cientos de cajas para ser enviadas.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. — Eduardo despegó de Miami con un objetivo claro: llevar el primer cargamento de ayuda humanitaria para las víctimas del terremoto que sacudió el norte de Venezuela. Horas después, al aterrizar en su país, la misión solidaria dio paso a una tragedia personal al enterarse de que varios integrantes de su familia habían muerto como consecuencia del desastre.

El aviador recibió la devastadora noticia mientras las autoridades continuaban las labores de búsqueda y rescate. Hasta este lunes, el balance preliminar deja al menos 1.450 fallecidos, más de 3.150 heridos, más de 12.700 desplazados y decenas de miles de personas reportadas como desaparecidas o aún sin localizar, cifras que continúan en aumento conforme avanzan las operaciones de emergencia.

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La aeronave que comandaba transportaba medicamentos, alimentos, agua potable y otros insumos de primera necesidad destinados a las comunidades más afectadas, en una iniciativa impulsada por venezolanos radicados en el sur de Florida que decidieron movilizarse para apoyar a sus compatriotas.

A pesar del profundo dolor, Eduardo aseguró que continuará colaborando con las labores de asistencia.

“El dolor no es solo en La Guaira o Caracas; esta herida llega a Miami”, expresó al describir cómo la catástrofe también golpeó a miles de familias venezolanas que viven fuera de su tierra y hoy enfrentan la angustia de perder a sus seres queridos a la distancia.

La experiencia del capitán resume una de las consecuencias menos visibles de esta emergencia. Mientras decenas de voluntarios y organizaciones del exilio venezolano coordinan el envío de suministros desde distintos países, muchos esperan noticias de familiares que permanecen en las zonas devastadas o continúan sin ser localizados.

Su historia refleja el drama que hoy atraviesan miles de venezolanos residentes en el extranjero: personas que, aun lejos de su nación, decidieron tender una mano en medio de la crisis y terminaron enfrentando pérdidas irreparables.

Más allá del número de víctimas y de la magnitud de la devastación, el testimonio de Eduardo recuerda que esta tragedia también cruzó fronteras. Muchos viajaron con la esperanza de aliviar el sufrimiento de sus compatriotas y terminaron enfrentando el dolor de perder a parte de su propia familia. En medio de uno de los desastres más graves de la historia reciente del país, su historia simboliza el enorme costo humano que esta emergencia ha impuesto tanto a quienes permanecen en Venezuela como a quienes, desde el exilio, nunca dejaron de mirar hacia su tierra.

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