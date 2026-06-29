lunes 29  de  junio 2026
CRISIS EN VENEZUELA

María Elvira Salazar visita centro de ayuda en Miami y destaca la solidaridad con las víctimas del terremoto

La congresista recorrió una de las instalaciones donde se reciben donaciones para los afectados por el sismo en Venezuela y elogió la respuesta de la comunidad del sur de Florida, que continúa organizando envíos de asistencia humanitaria

María Elvira Salazar.&nbsp;

María Elvira Salazar. 

Instagram/María Elvira Salazar
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. — Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate tras el devastador terremoto que golpeó el norte de Venezuela, la congresista federal María Elvira Salazar visitó este lunes una de las instalaciones habilitadas en Miami para recibir donaciones destinadas a las familias afectadas por la emergencia.

Durante el recorrido, la legisladora conoció de primera mano el trabajo que realizan decenas de colaboradores encargados de clasificar medicamentos, alimentos, agua potable y otros artículos de primera necesidad que serán enviados a las zonas más golpeadas por el desastre.

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“Una vez más, el sur de Florida demuestra que cuando las personas están en necesidad, nuestra comunidad siempre da un paso al frente”, expresó la representante federal al compartir imágenes de la visita en sus redes sociales.

Salazar explicó que el espacio forma parte de una de las mayores iniciativas de recolección de asistencia organizada para Venezuela, donde cientos de residentes participan en la preparación de cargamentos con insumos esenciales para quienes perdieron sus hogares o permanecen en refugios temporales.

“Hoy visité uno de los centros de recolección de ayuda humanitaria más grandes para Venezuela y vi de primera mano cómo nuestra comunidad se une para empacar comida, medicinas y otros suministros esenciales para las familias devastadas por los terremotos”, señaló.

La congresista también agradeció el compromiso de quienes participan en la operación solidaria.

“Gracias a cada voluntario que está entregando su tiempo, su energía y su corazón para ayudar a quienes han perdido tanto. Venezuela no está sola”, afirmó. “Gracias a cada voluntario que está entregando su tiempo, su energía y su corazón para ayudar a quienes han perdido tanto. Venezuela no está sola”, afirmó.

La visita ocurre en momentos en que las autoridades venezolanas mantienen activas las operaciones de rescate. El balance preliminar deja al menos 1.450 fallecidos, más de 3.150 heridos, más de 12.700 desplazados y decenas de miles de personas reportadas como desaparecidas o aún sin localizar, mientras continúan las tareas para encontrar sobrevivientes entre los escombros.

La representante republicana, una de las voces más activas en el Congreso de Estados Unidos sobre la crisis venezolana y la situación de la región, reiteró con su presencia el respaldo a los esfuerzos que lideran organizaciones comunitarias y ciudadanos del sur de Florida para asistir a los damnificados.

La movilización impulsada por la diáspora venezolana ha dado lugar a una de las mayores campañas de solidaridad registradas en Miami en los últimos años. Mientras cientos de personas continúan clasificando donaciones y preparando nuevos envíos, la esperanza sigue puesta en que la ayuda llegue cuanto antes a quienes enfrentan las consecuencias de uno de los desastres más devastadores de la historia reciente del país.

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