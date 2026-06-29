Miedo e incertidumbre se acrecientan en Venezuela por fuerte réplica en plena emergencia nacional

En Venezuela, personas en Valencia y otras ciudades oran ante el miedo a los sismos.

CARACAS .- El sismo de 5.1 precedidos por otros dos de menor intensidad, de este lunes a las 7:02 am, volvió a despertar el miedo en los habitantes de Caracas y en el estado costero de La Guaira, golpeados con fuerza por los dos terremotos de hace cinco días, y abandonaron sus viviendas ante riesgos de desplomes de infraestructuras.

Otra expresión de que la salud mental de los venezolanos también está vulnerable.

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“Así no se puede vivir con esta zozobra de no saber si va a repetirse un sismo fuerte y lo que nos puede pasar, estoy preocupado porque no puedo ni trabajar”, afirma José Alejandro, un comerciante con esposa y dos hijas menores, que abandonó su residencia en una alta torre de un complejo residencial en el este de Caracas, ante la fuerte réplica.

El nuevo movimiento telúrico también se sintió con fuerza en zonas devastadas de La Guaira donde equipos de rescatistas debieron pausar sus labores de búsqueda de sobrevivientes en edificaciones derrumbadas, “por razones seguridad”, según reportes.

La inquietud se acrecienta aún más debido a que las réplicas de mayor o menos intensidad se repetirán.

Según los pronósticos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en los próximos siete días desde los dos terremotos de magnit8d 7.2 y 7.5, pueden ocurrir seis sismos de magnitud 5.0 a más.

Venezuela fue declarada en emergencia nacional, debido a la devastación causada por el "doblete sísmico" del miércoles pasado en la tarde que hasta este domingo había dejado más de 1,400 muertos y 3,000 heridos, según la información oficial hasta el sábado.

"Aftershock Forecast": Tabla de probabilidades para la ocurrencia de réplicas por el doble #terremoto en #Venezuela propuesto por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (#USGS)

¡Esto es un pronóstico no es una predicción!

Actualizado: 4 AM 26/06 hora UTC pic.twitter.com/ETU3khi5iQ — (@Asismet_IF) June 27, 2026

Atención a la salud mental

La salud mental de la población en Venezuela afectada por los eventos sísmicos del 24 de junio pasada está reclamando rápida atención, afirman especialistas en emociones ante contingencias

Expresan que la situación pone de relieve cómo los venezolanos están afectados no solo por la repetición de réplicas, sino por la incertidumbre que cubre las zonas afectadas donde la actividad comercial está paralizada y empeora las dificultades económicas de la población.

Además, tienen que lidiar con contenidos alarmistas y en algunos casos “muy irresponsables” por las redes.

Lo recomendable en primer lugar es irse de las viviendas afectadas por los dos terremotos, porque representan un claro riesgo, advirtieron.

En otro caso, también señalan que hay personas que no resultaron afectadas con severidad por los eventos, pero presentan un estado emocional de "culpa" hasta por no poder trasladarse a un centro de acopio o no poder apoyar con insumos porque no disponen del dinero necesario.

Este lunes, la Cruz Roja desde España pedía atención psicosocial además de alojamiento, alimentación, agua, saneamiento, como "necesidades acuciantes".

Miedo fuera del cuerpo

La escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) a través de su PsicoData, emitió unas recomendaciones que sirven de orientación psicológica y espiritual después de un terremoto.

Entre ellas, destaca que la reacción de temblor o ganas de llorar o el miedo a una réplica o el insomnio es una reacción normal

No obstante, hay que buscar ayuda si el miedo o las dificultades para dormir persisten, o si la persona siente que ya no es capaz de dar protección a su persona y a su familia.

A estas sugerencias se añaden las de apagar todos los equipos eléctricos de la vivienda y de tener una pequeña bolsa con artículos de primeros auxilio, de aseo personal esenciales y cargadores portátiles.

FUENTE: Agencias, estudio PsicoData de la UCAB