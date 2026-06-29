lunes 29  de  junio 2026
TRAGEDIA

Miedo e incertidumbre se acrecientan en Venezuela por fuerte réplica en plena emergencia nacional

Personas en Caracas y La Guaira, golpeadas por los terremotos recientes, abandonaron sus viviendas este lunes en otro episodio emocional que reclama atención

En Venezuela, personas en Valencia y otras ciudades oran ante el miedo a los sismos.&nbsp;

En Venezuela, personas en Valencia y otras ciudades oran ante el miedo a los sismos. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- El sismo de 5.1 precedidos por otros dos de menor intensidad, de este lunes a las 7:02 am, volvió a despertar el miedo en los habitantes de Caracas y en el estado costero de La Guaira, golpeados con fuerza por los dos terremotos de hace cinco días, y abandonaron sus viviendas ante riesgos de desplomes de infraestructuras.

Otra expresión de que la salud mental de los venezolanos también está vulnerable.

Lee además
Personal de apoyo recibió los aportes entregados por la comunidad.
GESTIÓN

Cómo ayudar a las víctimas del terremoto en Venezuela: Las Américas Freedom Foundation y M Foundation lanzan campaña de donaciones en GoFundMe
Se observa una bandera venezolana pintada en un muro dañado entre los escombros de un edificio derrumbado tras los terremotos en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela
Tragedia

Temblor de 4.6 estremece el centro de Venezuela, tras doble terremoto del miércoles

“Así no se puede vivir con esta zozobra de no saber si va a repetirse un sismo fuerte y lo que nos puede pasar, estoy preocupado porque no puedo ni trabajar”, afirma José Alejandro, un comerciante con esposa y dos hijas menores, que abandonó su residencia en una alta torre de un complejo residencial en el este de Caracas, ante la fuerte réplica.

El nuevo movimiento telúrico también se sintió con fuerza en zonas devastadas de La Guaira donde equipos de rescatistas debieron pausar sus labores de búsqueda de sobrevivientes en edificaciones derrumbadas, “por razones seguridad”, según reportes.

La inquietud se acrecienta aún más debido a que las réplicas de mayor o menos intensidad se repetirán.

Según los pronósticos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en los próximos siete días desde los dos terremotos de magnit8d 7.2 y 7.5, pueden ocurrir seis sismos de magnitud 5.0 a más.

Venezuela fue declarada en emergencia nacional, debido a la devastación causada por el "doblete sísmico" del miércoles pasado en la tarde que hasta este domingo había dejado más de 1,400 muertos y 3,000 heridos, según la información oficial hasta el sábado.

Atención a la salud mental

La salud mental de la población en Venezuela afectada por los eventos sísmicos del 24 de junio pasada está reclamando rápida atención, afirman especialistas en emociones ante contingencias

Expresan que la situación pone de relieve cómo los venezolanos están afectados no solo por la repetición de réplicas, sino por la incertidumbre que cubre las zonas afectadas donde la actividad comercial está paralizada y empeora las dificultades económicas de la población.

Además, tienen que lidiar con contenidos alarmistas y en algunos casos “muy irresponsables” por las redes.

Lo recomendable en primer lugar es irse de las viviendas afectadas por los dos terremotos, porque representan un claro riesgo, advirtieron.

En otro caso, también señalan que hay personas que no resultaron afectadas con severidad por los eventos, pero presentan un estado emocional de "culpa" hasta por no poder trasladarse a un centro de acopio o no poder apoyar con insumos porque no disponen del dinero necesario.

Este lunes, la Cruz Roja desde España pedía atención psicosocial además de alojamiento, alimentación, agua, saneamiento, como "necesidades acuciantes".

Miedo fuera del cuerpo

La escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) a través de su PsicoData, emitió unas recomendaciones que sirven de orientación psicológica y espiritual después de un terremoto.

Entre ellas, destaca que la reacción de temblor o ganas de llorar o el miedo a una réplica o el insomnio es una reacción normal

No obstante, hay que buscar ayuda si el miedo o las dificultades para dormir persisten, o si la persona siente que ya no es capaz de dar protección a su persona y a su familia.

A estas sugerencias se añaden las de apagar todos los equipos eléctricos de la vivienda y de tener una pequeña bolsa con artículos de primeros auxilio, de aseo personal esenciales y cargadores portátiles.

FUENTE: Agencias, estudio PsicoData de la UCAB

Temas
Te puede interesar

Cubana entre las víctimas y varios desaparecidos tras los terremotos en Venezuela; el MINREX aún no lo confirma

Mensaje al mundo del presidente Edmundo González a nombre de Venezuela

Miami-Dade envía equipo élite de rescatistas a Venezuela para búsqueda de sobrevivientes

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Se observa un edificio dañado a través de la ventana de un autobús que transporta a miembros del Regimiento de Instrucción e Intervención de la Seguridad Civil francesa (UIISC 7) en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 27 de junio de 2026, mientras se despliegan para colaborar en las operaciones de rescate tras los terremotos.
TRAGEDIA EN VENEZUELA

Edificios sociales de misión de Chávez se desmoronan como castillos de arena por los sismos, según reportes

El dictador cubano, Miguel Dïaz-Canel.
DICTADURA

Díaz-Canel descarta cambios políticos y reafirma que Cuba seguirá bajo el modelo "socialista"

El defensor Alistair Johnston (izq) y el centrocampista Stephen Eustaquio, ambos de Canadá, celebran luego de la victoria de su selección ante Sudáfrica en el Mundial, el 28 de junio de 2026. 
FÚTBOL

Canadá se convierte en el primer equipo en clasificar a octavos de final en el Mundial 2026

El Papa León XIV pronuncia su discurso a los fieles durante su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 29 de abril de 2026.
TERREMOTO

El Papa León XIV expresa su solidaridad con Venezuela tras los terremotos

Se observa una bandera venezolana pintada en un muro dañado entre los escombros de un edificio derrumbado tras los terremotos en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela
Tragedia

Temblor de 4.6 estremece el centro de Venezuela, tras doble terremoto del miércoles

Te puede interesar

Se observa una bandera venezolana pintada en un muro dañado entre los escombros de un edificio derrumbado tras los terremotos en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela
Tragedia

Temblor de 4.6 estremece el centro de Venezuela, tras doble terremoto del miércoles
Influencers argentinos arrestados en el partido Colombia-Portugal en Miami-Dade
MIAMI-DADE

Dieciséis arrestos y 17 expulsiones tras partido Colombia-Portugal en el Hard Rock Stadium

Los altos impuestos a la vivienda golpean la economía de miles de familias.
SONDEO

64% de votantes en Florida respalda enmienda que recortaría impuesto a la propiedad, según encuesta

Una mujer reza en una zona afectada por los terremotos, este domingo, en La Guaira (Venezuela). 
TRAGEDIA

Doble terremoto en Venezuela: Casi 1.500 muertos y decenas de miles de desaparecidos

Rescatistas de Miami-Dade arriban a Venezuela.
APOYO ESPECIALIZADO

Miami-Dade envía equipo élite de rescatistas a Venezuela para búsqueda de sobrevivientes