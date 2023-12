Poca afluencia de votantes domina el referendo por el Esequibo

Era precisamente esa cantidad de personal lo que más abundaba en los centros de votación, mientras que el ciudadano común, al menos en la jornada matutina, prefirió no acudir. En la mayoría de los centros no hay cola y la gente en redes sociales hace comentarios irónicos “¿me estaban esperando?”, para reflejar que cuando van a la mesa de votación que les corresponde, no hay nadie más votando.

La mayoría de los centros se encuentran activos desde las 6 de la mañana, “pero lo que faltan son votantes”, fue el titular del medio La Patilla, en un reportaje que da cuenta de la poca cantidad de personas en los centros de votación en Caracas y en varias regiones del país.

Unos 20,6 millones de venezolanos mayores de 18 años, inscritos dentro del país, son elegibles para votar en el referendo convocado por la Asamblea Nacional con el propósito de hacer partícipes a los ciudadanos de la disputa de Venezuela con Guyana por un territorio rico en petróleo, oro, diamantes, madera y otros abundantes recursos naturales.

“Hoy vamos a salir más fuertes como país, hablar duro, claro, poderoso y la voz de Venezuela se va hacer una sola, aquí está decidiendo un pueblo”, dijo Nicolás Maduro, tras votar en un centro de votación, ubicado en el Fuerte Tiuna de Caracas, el mayor complejo militar del país. El mandatario acudió acompañado de su esposa Cilia Flores, y varios de sus más cercanos colaboradores.

Venezuela y Guyana se disputan el denominado Esequibo, un territorio continental de unos 159.500 kilómetros cuadrados (61.600 millas cuadradas), que los venezolanos reclaman como suyo desde 1897, puesto que esa región estaba bajo su jurisdicción durante la colonia española.

Más adelante señala que desde 2015 ambos países han enfrentado sucesivas fricciones a consecuencia de las exploraciones petroleras que realiza una subsidiaria de la estadounidense Exxon Mobil en parte del área en disputa.

Maduro insiste en la postura histórica de Venezuela de resolver el litigio mediante negociaciones en el marco del llamado Acuerdo de Ginebra suscrito con Reino Unido el 17 de febrero de 1966, justo 98 días antes de lograr su independencia. En ese entonces, Londres reconoció el reclamo de Venezuela, abriendo la posibilidad de encontrar un arreglo diplomático y satisfactorio para las partes.

No quedó claro cómo pretenden las autoridades venezolanas concretar esa idea de ejercer jurisdicción sobre ese territorio una vez lo declare parte de Venezuela, actualmente conformada por 23 estados y un distrito capital, una de las preguntas formuladas en el referendo.

Presidente de Guyana

Por otro lado, el presidente de Guyana, Irfaan Ali, dijo este domingo que su país no tenía "nada que temer" por el referendo convocado por su vecina Venezuela para reforzar un centenario reclamo de soberanía sobre la región del Esequibo, rica en petróleo.

"Quiero asegurar a los guyaneses que no hay nada que temer en las próximas horas, días, meses", dijo el mandatario en una transmisión en directo por Facebook desde la zona en disputa. "Nuestra vigilancia será máxima, pero estamos trabajando sin descanso para garantizar que nuestras fronteras permanezcan intactas y que la población y nuestro país sigan estando seguros".

Miles de guyaneses formaron cadenas humanas, llamados "círculos de unión", para mostrar su apego al Esequibo. Muchos vestían camisetas con frases como "El Esequibo pertenece a Guyana" y agitaban banderas del país. Ali participó en una de estas manifestaciones.

La reivindicación de Venezuela se intensificó desde que el gigante energético estadounidense ExxonMobil descubriese en 2015 petróleo en aguas en disputa. Esa zona dispone de reservas de petróleo equiparables a las de Kuwait y encabeza la lista de reservas per cápita del mundo

"Siempre hemos visto a la diplomacia como nuestra primera línea de defensa y estamos en una posición muy fuerte en esta primera línea de defensa", afirmó Ali, citando el apoyo internacional que asegura ha recibido su país en esta controversia.

Guyana reclamó a la CIJ la suspensión del referendo, que incluye entre las cinco preguntas formuladas a la población una sobre si está de acuerdo con la creación de una provincia venezolana llamada "Guayana Esequiba" y otorgar la nacionalidad a sus habitantes.

¿Cuáles son las preguntas de la consulta?

¿Está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios, conforme al derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el Laudo Arbitral de París de 1899, que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba?

¿Apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana, en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba?

¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba?

¿Está usted de acuerdo en oponerse, por todos los medios conforme al derecho, a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar, de manera ilegal y en violación del derecho internacional?

¿Está usted de acuerdo con la creación del estado Guayana Esequiba y que se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio que incluya, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana, conforme al Acuerdo de Ginebra y el derecho internacional, incorporando en consecuencia dicho estado en el mapa del territorio venezolano?

