viernes 14  de  agosto 2026
HURTO

Dos arrestados tras recuperar estatua de Jakey Duque robada en Miami Lakes

Los padres del niño aseguraron que perdonaron a los implicados y no desean impulsar acciones judiciales

Derick Coca, de 27 años, y Damian De Los Santos, de 26.

Derick Coca, de 27 años, y Damian De Los Santos, de 26.

DEPARTAMENTO CORRECIONAL DE MIAMI-DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Dos hombres fueron detenidos por la desaparición de la escultura erigida en memoria de Jakey Duque, el niño de 5 años que inspiró a Miami Lakes durante su batalla contra un agresivo cáncer cerebral.

Los sospechosos fueron identificados como Derick Coca, de 27 años, y Damian De Los Santos, de 26. Ambos enfrentan un cargo de hurto mayor en tercer grado, informó la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO).

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La figura de bronce apareció cuatro días después de ser sustraída del área recreativa que lleva el nombre del pequeño, ubicada cerca de la calle 154 y la avenida 89 del noroeste.

Como informó DIARIO LAS AMÉRICAS, los padres habían solicitado ayuda para localizar la pieza y un colaborador de la plataforma Only in Dade ofreció una recompensa de 10.000 dólares por información que condujera a su paradero.

El caso avanzó después de que Karen y Orlando Duque recibieran mensajes anónimos que señalaban una vivienda situada a menos de media milla del lugar.

Detectives acudieron a la dirección junto con los allegados de Jakey y hallaron la obra envuelta en una bolsa negra. Posteriormente, Coca fue capturado cuando presuntamente intentaba trasladarla hacia otro sitio.

Horas más tarde, las autoridades arrestaron a De Los Santos en su residencia por su supuesta participación en el hecho. La pesquisa continúa para determinar si hubo más personas involucradas.

La escultura, valorada en aproximadamente 8.000 dólares, sufrió daños y fue llevada al taller donde se fabricó para someterla a restauración. Antes de reinstalarla, está previsto reforzar las medidas de seguridad en el área.

Pese al proceso penal, los Duque afirmaron que no desean presentar cargos y que ya perdonaron a los implicados. Su prioridad, indicaron, siempre fue recobrar el monumento.

Coca pagó una fianza de 2.500 dólares y recibió la orden de mantenerse alejado del sitio. La Fiscalía estatal deberá evaluar el expediente antes de decidir cómo proceder.

Jakey falleció en junio de 2020 tras enfrentar un tumor cerebral poco común. Su historia movilizó a miles de personas bajo el movimiento conocido como “Jakey’s Army” y convirtió su imagen en un símbolo de fortaleza, fe y esperanza para otras familias.

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