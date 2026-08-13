Policía y Guardia Civil española liberan a 15 venezolanas y colombianas explotadas sexualmente

MADRID -- En una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil española liberan a 15 mujeres de nacionalidad venezolana y colombiana que eran explotadas sexualmente.

Las víctimas eran explotadas en viviendas utilizadas como prostíbulos en Sevilla y varios municipios de la provincia

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Las mujeres eran captadas, principalmente, en América Latina, y permanecían disponibles las 24 horas del día, vivían hacinadas en condiciones insalubres y eran obligadas a permanecer bajo el control de las organizaciones debido a la deuda de 7.000 euros que habían contraído con la red criminal

Dos organizaciones involucradas

Las pesquisas permitieron comprobar la existencia de dos organizaciones que actuaban de forma independiente, aunque mantenían una colaboración puntual mediante el intercambio de mujeres entre las distintas viviendas destinadas a la explotación sexual.

Las féminas eran captadas aprovechando su precaria situación económica y social, en su país de origen y luego, trasladadas a España, donde eran sometidas a un férreo control por parte de los integrantes de las organizaciones.

La investigación también permitió determinar que las organizaciones seguían un sistema perfectamente estructurado para maximizar los beneficios económicos.

Los responsables realizaban fotografías de contenido sexual a las víctimas y las anunciaban en plataformas digitales bajo identidades ficticias, describiendo sus características físicas y los servicios ofrecidos con el único objetivo de aumentar la demanda y obtener un mayor lucro económico.

Bloqueadas 15 cuentas bancarias

Los inmuebles donde se ejercía la explotación contaban con medidas de seguridad, como sistemas de videovigilancia, con el propósito de dificultar posibles actuaciones policiales.

Durante la operación policial fueron incautados teléfonos móviles, documentación relacionada con la contabilidad de los servicios sexuales y 10.000 euros en efectivo.

Igualmente, la investigación desarrollada permitió el bloqueo de 15 cuentas bancarias con un patrimonio superior a 30.000 euros y de tres inmuebles, presuntamente, utilizados para canalizar los beneficios obtenidos mediante la actividad delictiva.

En total fueron detenidas 15 personas presuntas responsables de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, relativos a la prostitución, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, contra los derechos de los trabajadores y tráfico de drogas.

Las 15 mujeres liberadas se encontraban en situación de extrema vulnerabilidad.

FUENTE: Con información de la Policia Civil española