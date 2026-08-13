jueves 13  de  agosto 2026
TRATA DE PERSONAS

Policía y Guardia Civil española liberan a 15 venezolanas y colombianas explotadas sexualmente

Las mujeres vivían hacinadas y obligadas a permanecer bajo el control de dos organizaciones con las cuales habían contraído una deuda por 7.000 euros

Policía Nacional española (Redes Sociales)

Policía Nacional española (Redes Sociales)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID -- En una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil española liberan a 15 mujeres de nacionalidad venezolana y colombiana que eran explotadas sexualmente.

Las víctimas eran explotadas en viviendas utilizadas como prostíbulos en Sevilla y varios municipios de la provincia

Lee además
La alinaza de  Airbnb y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito incluye capacitación y sensibilización para tratar este tipo de delito (ONU/México)
CRIMEN ORGANIZADO

ONU y Airbnb lanzan herramientas contra la trata de personas en México en el Mundial 2026
El expresidente boliviano Evo Morales observa durante una entrevista con AFP en la zona cocalera de Lauca Ene, Bolivia, el 28 de abril de 2025.
JUSTICIA

Fiscalía de Bolivia pide 20 años de prisión para Evo Morales por "trata de personas con agravante"

Las mujeres eran captadas, principalmente, en América Latina, y permanecían disponibles las 24 horas del día, vivían hacinadas en condiciones insalubres y eran obligadas a permanecer bajo el control de las organizaciones debido a la deuda de 7.000 euros que habían contraído con la red criminal

Dos organizaciones involucradas

Las pesquisas permitieron comprobar la existencia de dos organizaciones que actuaban de forma independiente, aunque mantenían una colaboración puntual mediante el intercambio de mujeres entre las distintas viviendas destinadas a la explotación sexual.

Las féminas eran captadas aprovechando su precaria situación económica y social, en su país de origen y luego, trasladadas a España, donde eran sometidas a un férreo control por parte de los integrantes de las organizaciones.

La investigación también permitió determinar que las organizaciones seguían un sistema perfectamente estructurado para maximizar los beneficios económicos.

Los responsables realizaban fotografías de contenido sexual a las víctimas y las anunciaban en plataformas digitales bajo identidades ficticias, describiendo sus características físicas y los servicios ofrecidos con el único objetivo de aumentar la demanda y obtener un mayor lucro económico.

Bloqueadas 15 cuentas bancarias

Los inmuebles donde se ejercía la explotación contaban con medidas de seguridad, como sistemas de videovigilancia, con el propósito de dificultar posibles actuaciones policiales.

Durante la operación policial fueron incautados teléfonos móviles, documentación relacionada con la contabilidad de los servicios sexuales y 10.000 euros en efectivo.

Igualmente, la investigación desarrollada permitió el bloqueo de 15 cuentas bancarias con un patrimonio superior a 30.000 euros y de tres inmuebles, presuntamente, utilizados para canalizar los beneficios obtenidos mediante la actividad delictiva.

En total fueron detenidas 15 personas presuntas responsables de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, relativos a la prostitución, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, contra los derechos de los trabajadores y tráfico de drogas.

Las 15 mujeres liberadas se encontraban en situación de extrema vulnerabilidad.

FUENTE: Con información de la Policia Civil española

Temas
Te puede interesar

Trata de personas y control de multitudes, prioridades en Miami-Dade durante el Mundial

Roban equipos utilizados para transmitir servicios religiosos en iglesia de Miami

Policía española desmantela red de tráfico de niñas migrantes

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La influencer y presentadora de televisión Chiky Bombom. 
POLÉMICA

Presentadora de Telemundo se disculpa al aire tras anunciar en redes despidos masivos

Captura de pantalla de un video publicado por el Comando Central de EEUU, en su cuenta de X @CENTCOM el 3 de marzo de 2026, en el que se muestra un ataque con drones como parte de la Operación Furia Épica.
Conflicto bélico

EEUU lanza primer grupo de trabajo multinacional de drones de ataque ante la guerra con Irán

La política de aranceles del presidente Donald J. Trump ha dado un vuelco al comercio mundial.
CASA BLANCA

EEUU revela que China utiliza unos 40 países para eludir aranceles

Estudiantes regresan a las aulas para el ciclo lectivo 2026-2027
REGRESO A CLASES

Miami-Dade inicia el curso escolar entre innovación y ajustes en la alimentación

El periodista mexicano Jorge Ramos asiste a una conferencia de prensa tras una redada federal de inmigración en un lavadero de autos en Culver City, California, el 11 de junio de 2025.
POLÉMICA

Cuando la pantalla se apaga: las salidas que han sacudido a Univision y Telemundo

Te puede interesar

La representante de la oposición de Venezuela, Dinorah Figuera, firma un acuerdo junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (a la derecha), después de una reunión en Caracas el 12 de agosto de 2026.
VENEZUELA

Acuerdos del diálogo: ¿Es el fin del chavismo o tendrá capacidad de metamorfosis y jugar papel de oposición?

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Infantes de la marina del 22.º Batallón Expedicionario de EEUU en operaciones con fuego real a bordo de embarcaciones en el mar Caribe, como parte de una serie de maniobras militares destinadas a fortalecer la seguridad regional y combatir el narcotráfico.
SEGURIDAD

EEUU planea ejecutar ataques "en tierra" contra narcotraficantes junto a aliados latinoamericanos

El periodista mexicano Jorge Ramos asiste a una conferencia de prensa tras una redada federal de inmigración en un lavadero de autos en Culver City, California, el 11 de junio de 2025.
POLÉMICA

Cuando la pantalla se apaga: las salidas que han sacudido a Univision y Telemundo

Familiares, amistades y autoridades estatales, condales y municipales develan la señalización con el nombre de Lincoln Díaz-Balart para un extenso tramo de la Calle Ocho de Miami.
RECONOCIMIENTO

La Calle Ocho perpetúa legado de Lincoln Díaz-Balart en el corazón de Miami

La influencer y presentadora de televisión Chiky Bombom. 
POLÉMICA

Presentadora de Telemundo se disculpa al aire tras anunciar en redes despidos masivos