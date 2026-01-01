jueves 1  de  enero 2026
Por aumento de muertes violentas, Ecuador declara estado de excepción en 9 provincias

El decreto de Daniel Noboa en Ecuador permitirá a la fuerza pública realizar allanamientos, cuando un inmueble es ocupado por la delincuencia organizada

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, visita el Proyecto Habitacional Sueño Guayaquileño, en Guayaquil &nbsp; &nbsp;

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, visita el Proyecto Habitacional Sueño Guayaquileño, en Guayaquil

 

 

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

QUITO.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó el estado de excepción en nueve provincias y en un par de comarcas del país durante un periodo de 60 días. La medida fue adoptada tras detectar un incremento de 18% en el número de muertes violentas en esos territorios entre el 1 de noviembre y el 23 de diciembre de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024.

"Declarar el estado de excepción por grave conmoción interna en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo y Sucumbíos, así como en los cantones La Maná, de la provincia de Cotopaxi, y Las Naves y Echeandía, de la provincia de Bolívar", detalla el decreto firmado por el presidente ecuatoriano.

Según el documento, la suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio permitirá a la fuerza pública realizar allanamientos inmediatos, cuando existan indicios objetivos y razonables de que en el interior de un inmueble se oculten integrantes de grupos armados organizados o de estructuras de delincuencia organizada.

Asimismo, la posibilidad de que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ecuatoriano allanen un domicilio también estará justificada en el caso de que "se encuentren armas, municiones, explosivos, sustancias sujetas a fiscalización, instrumentos u otros objetos cuya tenencia o uso sea constitutivo de infracción penal, o que resulten relevantes para prevenir, mitigar o neutralizar amenazas en curso o inminentes y asegurar indicios o evidencias para su judicialización".

Cifras de violencia

Los análisis estadísticos aportados en el decreto de Noboa apuntan que las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Santa Elena concentran 92,1% de la violencia a nivel nacional en Ecuador.

Desde 2024, Ecuador vive bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por Noboa para intensificar la lucha contra los grupos delincuenciales, los que han sido denominadas como "terroristas".

FUENTE: Con información de Europa Press/Primicias

