Repatrían a Ecuador a jefe guerrillero capturado en Emiratos Árabes Unidos por asesinato de militares

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, anunció la captura de Roberto Carlos Álvarez, alias El Gerente y su traslado a Ecuador para responden ante la Justicia.

QUITO — Un ecuatoriano, acusado de ser el líder de una guerrilla colombiana, requerido por la justicia de Ecuador por el asesinato de 11 militares , ha sido trasladado a su país tras ser capturado en Emiratos Árabes Unidos , informaron el lunes autoridades en Quito.

Roberto Carlos Álvarez, alias El Gerente, es señalado por el gobierno del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, como jefe de los Comandos de la Frontera, una facción disidente de la extinta guerrilla colombiana FARC que no se acogió al acuerdo de paz de 2016.

Los rebeldes atacaron en mayo a un grupo de militares durante un operativo contra la minería ilegal en la amazónica provincia de Orellana, en el este de Ecuador.

"Se acabó su libertad 'bajo fianza' (...) alias 'El Gerente', líder de los Comandos de la Frontera, objetivo de alto valor, está en camino a Ecuador para responder ante la justicia por los asesinatos de los 11 militares", escribió Noboa en su cuenta de X.

Notificación roja de Interpol

Álvarez había sido detenido en Abu Dabi en junio y de acuerdo con medios locales consiguió su libertad bajo fianza en noviembre.

Sin embargo, pesaba en su contra una notificación roja de Interpol y fue nuevamente arrestado "en respuesta a una solicitud de las autoridades" ecuatorianas, precisó la Cancillería en una declaración, sin precisar la fecha de la captura.

En Ecuador, la fiscalía también investiga a Álvarez por lavado de activos a través de distribuidoras de combustible.

Tras el ataque en mayo, Noboa desplegó unos 1.500 militares en la zona selvática del Alto Punino, en la provincia de Orellana.

En esa zona operan los Comandos de la Frontera, que trafican cocaína. También actúan bandas criminales como Los Lobos, Los Choneros, Tiguerones y el Comando Vermelho, una de las organizaciones narcotraficantes más poderosas de Brasil.

FUENTE: Con informaciòn de AFP