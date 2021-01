Prensa oficialista no admite que las tiendas en dólares en Cuba sean una medida neoliberal

Admite que estos establecimientos han constituido un "trauma" para muchas personas que no reciben divisas del extranjero, y critica que muchos cubanos se han molestado con su apertura y han manifestado que "ningún país del mundo lo hace".

A estas quejas, el autor del texto responde que "ningún otro país del mundo garantiza a diario el pan para todos, ni se preocupa, entre tantas cosas, por los huevos que se puede suministrar por persona".

En medio de un desabastecimiento galopante desde 2019 que incluye productos y alimentos básicos, en medio de colas que golpean a diario a la población, el periódico pide "confiar en nuestro Gobierno, que jamás abandona a nadie" y recuerda el infame "Periodo Especial" cuando el difunto Fidel Castro justificó la despenalización del dólar.

Según el redactor, las tiendas en dólares buscan "el bienestar de los cubanos".

Para el medio oficial, los cubanos que no pueden acceder a las tiendas en divisas "no obtienen beneficios directamente, pero sí indirectamente, porque esa divisa no va a parar al bolsillo de directores de empresas, ni a cuentas particulares de banqueros, sino a la mesa del cubano (...)".

Argumenta que para la canasta que vende el Gobierno mediante la libreta de racionamiento y para "consumo social", el Estado tiene que invertir en el mercado internacional 746 millones de dólares solo en arroz, leche en polvo, pollo y trigo.

"El objetivo no es dolarizar la economía, como vociferan nuestros enemigos, sino buscar más justicia social y beneficiar a quienes no recibían dólares, porque para poderle garantizar al pueblo los productos hacía falta un dinero que no lo logra fácilmente el Estado", dice.

Para concluir, Ahora señala que "ningún plan de la economía, ni el diseño para aplicar la Tarea Ordenamiento, conciben estar ahora vendiendo en MLC en tiendas cubanas".

"Es no deseable, pero imperioso hoy, sin medidas neoliberales propias del brutal capitalismo", concluye.