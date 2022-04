"Presidente Biden, no permita que EEUU sea cómplice de una narcodictadura"

Las sanciones son un mecanismo hoy más pertinente y vigente en el mundo, si no, veamos cómo se unen los más disímiles gobiernos e instituciones para sancionar severamente el genocidio acometido por Vladimir Putin en contra del pueblo ucraniano, y cómo, gracias a esas sanciones aplicadas al régimen madurista, se limitó su capacidad de financiamiento, impidiendo ejecutar sus planes expansionistas.

Ya no somos un Estado de derecho, sino un narco estado y, por lo tanto, fallido y forajido a la vez. La crisis es porque no hay seguridad jurídica, no hay separación de poderes, pero sí una descarada impunidad que les garantiza a las mafias que roban, trafican, asesinan y siguen cometiendo desafueros. La "sanción" urgente a levantar al pueblo venezolano, es la que representan Maduro y sus socios detentando el poder. En Venezuela, a diferencia de lo que ocurre en EEUU, en donde todos están sometidos al imperio de la ley, al igual que en naciones que sostienen regímenes monárquicos, en donde el verdadero rey es la ley, nosotros no dependemos de las leyes, ni del Estado de Derecho, sino del estado de ánimo caprichoso de los tiranos Hugo Chávez y, ahora, Nicolás Maduro.

¿Qué tienen que ver sanciones con la crisis petrolera?

No olvidemos que fue Chávez el que inició la destrucción de PDVSA, que antes llegó a ser una de las trasnacionales más prestigiosas del mundo. Despidió a más de 22.000 trabajadores y técnicos de la misma, desbarató la Marina Mercante, liquidó nuestras refinerías dentro del país y las que poseíamos en Suecia, Inglaterra, Alemania, Dominicana y Cuba. Ha regalado cuantiosos cargamentos de crudo a sus socios del Foro de Sao Paulo. Por eso no hay suficiente gasolina.

¿Qué por las sanciones no se permiten importar alimentos y medicinas?

Otra gran mentira. A los productores y empresarios que resisten los someten a un ambiente pleno de incertidumbres, son víctimas de esa competencia traicionera que facilita el régimen convirtiendo al país en un puerto libre o zona franca, sin que medien políticas comerciales y fiscales definidas. La verdad es que Chávez arbitrariamente impuso en el año 2000, una Ley de Tierras que dio lugar a todo tipo de asaltos y expropiaciones de complejos agropecuarios, invadieron millones de hectáreas, de complejos lácteos, mataderos, haciendas avícolas y de porcinos, empresas de servicios eficiente como Agroisleña etcétera. La verdad es que nunca han estado prohibidas las importaciones de alimentos ni de medicinas.

La verdad es que, con las políticas anacrónicas de control de precios y control de cambio, liquidaron el aparato productivo del país; la caída del PIB ha sido brutal, equivalente a más de 75%; la actual inflación supera el 600%; el salario sigue siendo paupérrimo; la pobreza arropa a más del 94% de la población, mientras que más de 7 millones de venezolanos hoy son desterrados por los efectos de la tragedia humanitaria compleja que persiste, no por las sanciones, sino por los robos de los dineros destinados a mejorar el sistema eléctrico, los hospitales, los acueductos, las vías de comunicación, las escuelas y universidades.

En instituciones serias de EEUU se procesan a estafadores que se enriquecieron con importaciones de alimentos, operaciones realizadas con sobrefacturaciones y sobreprecios, además de que eran bienes, en muchos casos, descompuestos. El robo ha sido descomunal y se asegura que supera los 600.000 millones de dólares.

Nosotros, con mucha seriedad, solicitamos que:

1. Se mantengan y profundicen las sanciones personalizadas contra los depredadores de los bienes públicos y contra los responsables de crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela, más ahora cuando la Unión Europea, con ustedes, las impulsan contra la masacre que ejecuta Vladimir Putin al pueblo ucraniano.

2. Mantener el cerco antinarcóticos.

3. Mantener las recompensas por captura de los capos del narcotráfico que usurpan poderes públicos en Venezuela.

4. Que se continúen juicios a los extraditados, responsables de insólitas estafas, como Alex Saab.

5. Que se ofrezca respaldo a la fase de investigación iniciada en la Corte Penal Internacional.

6. Exigir liberación de presos políticos civiles y militares.

7. Mantener y ampliar resguardo a bienes venezolanos como inmuebles, oro, capitales financieros y empresas como Citgo.

8. Someter a investigación a los involucrados en los esquemas ilegales de bonistas, basado en pautas leoninas.

9. Crear con firmeza, con el concurso de la comunidad internacional comprometida con los principios y valores democráticos, una amenaza creíble para que el régimen desaloje las instituciones que usurpan, hecho cierto que no hace posible pensar en celebrar elecciones auténticamente libres en Venezuela.

Esperando la mayor atención a estos planteamientos, nos despedimos de Usted:

1. Antonio Ledezma, exalcalde Metropolitano Caracas

2. María Corina Machado, dirigente política

3. Diego Arria, Embajador ONU

4. Humberto Calderón Berti, excanciller

5. Tamara Sujú, directora Instituto CASLA

6. Enrique Salas Römer, exgobernador

7. Carlos Ortega, Ex-Pte. de la CTV

8. Enrique Aristiguieta Gramnko, miembro Junta Patriótica

9. Carlos Blanco, exministro Estado Para Reformas

10. José Rodríguez Iturbe, expresidente del Congreso Nacional

11. Juan Fernández, ex PDVSA.

12. Miguel Henrique Otero, Editor

13. Blanca Rosa Mármol, exmagistrada TSJ

14. Vilca Fernández, Pte. Federación de Estudiantes ULA

15. Iván Freites, líder petrolero sindical

16. Luis Manuel Aguana, sociedad civil Proyecto Constituyente

17. Adriana Vigilanza, defensora derechos humanos

18. Gustavo Tarre Briceño, embajador ante la OEA

19. Vasco Da Costa, preso político

20. Dr. Rafael Ortega, magistrado TSJ exilio

21. Omar Estacio, abogado, defensor de presos políticos

22. Dip. Richard Blanco

23. Dip. José Luis Pírela

24. Dip. Edwin Luzardo

25. Virginia Olivo de Celli, exministra de Familia

26. Nitu Pérez Osuna, periodista

27. Nixon Moreno, líder estudiantil ULA

28. Emilio Negrín, Coalición Sindical

29. Sady Bigani, ex pdte. Asociación Alcaldes Venezuela

30. William Cárdenas, pdte. de Asociación Salvavidas para Venezuela

31. Jaime Nestarez, director de RCR

32. Luis Corona, expresidente de Venamerica.

33. Dr. José Vicente Carrasquero, académico

34. Genaro Mosquera

35. Paciano Padrón

presidente de Venamerica y vicepresidente de CICIVEN

36. Diputado Rosmit Mantilla

37. Diputado Juan Pablo García

38. Diputado Ismael García

39. Diputado Renzo Prieto

40. Marcelo Crobato, preso político

41. Zaid Mundarin Rodríguez, abogado embajada de Colombia

42. Diputada Sonia Andreina Medina

43. José Rafael Herrera, Asociación Civil

44. Dr. Neuro Villalobos, exrector LUZ

45. Omar Noria, profesor USB

46. Carlos Ñañez, académico

47. Pancho Crespo Quintero, académico

48. Carlos Enrique Núñez, profesor USB

49. Padre José Palmar, sacerdote

50. Liliana Ponce García, ex PDVSA

51. George Kamkoff, ex PDVSA

52. Vladimir Petit, académico

53. Iván Ramos Barnola, economista y académico.

54. Jean Pierre Chovet, ex PDVSA

55. Alfredo Tineo, empresario

56. Leopoldo Thaylardat, analista internacional

57. Marisol Angarita

58. Carlos Alfredo Jaimes García

59. Diputado Elías Besi

60. Abdel Saab, sociedad civil

61. Diputado Juan Carlos Bolívar

62. Cesar Donmar, sociedad civil

63. Luis Agusto Colmenares, ecologista

64. Orlando Gutiérrez, exgobernador Mérida

65. Luis “Balo” Farías- líder sociedad civil Táchira

66. Iván Barboza, sociedad civil Zulia

67. Ricardo Ojeda, resistencia civil

68. José Méndez, experto petrolero.

Puede sumarse a esta petición firmando en este enlace