Petro da pancadas de ahogado para tratar de impedir posesión de De la Espriella

El presidente electo de Colombia Abelardo De la Espriella durante su candidatura presidencial

BOGOTÁ.- Gustavo Petro, presidente de Colombia, da pancadas de ahogado ya en el fin de su mandato insiste en no querer entregar el poder a su sucesor Abelardo De la Espriella.

Cuando falta menos de un mes, para la toma de posesión de De la Espriella busca impedir que el acto se lleve a cabo con una sesión del Parlamento efectuada en una guarnición militar, al sur de Colombia, como es el deseo de su sucesor.

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Este martes, 14 de junio, en el Consejo de Ministro, Petro ratificó que no asistirá a la transmisión de mando, argumentó dos razones: el supuesto fraude y la negativa a que le coloquen la banda presidencial a De la Espriella una guarnición militar.

“Por eso no voy a estar el 7 de agosto en ninguna parte. Ni darles la mano allá, que lo diga, pero él sabe por qué, porque eso es un fraude. No es el fraude mono mental de cuatro o cinco millones, que sería fácil de encontrar, no, eso es un fraude que yo creo que es de 848000 votos, que el número del censo adicional que yo denuncié y todo el Mundo se pasó por la faja”, dijo el presidente Petro, insistiendo en señalamiento que ha hecho en el pasado y sin presentar pruebas.

A favor y en contra

Tanto en el Pacto histórico como en Salvación Nacional (el único partido que avaló a De la Espriella), tienen listo borradores de ponencia para permitir o cerrar la puerta a que el mandatario electo se posicione en una guarnición militar. Petro ha ordenado que ningún establecimiento militar sirva para una toma de posesión de un presidente de la República de Colombia. Mientras que su sucesor, ha hecho un llamado al Congreso para que lo apoye.

Carol Borda, diputada por Salvación Nacional, en la propuesta que presentaría ante el Congreso, argumenta que la ley establece que el presidente deberá tomar posesión “ante el Congreso”, sin que esto “implique un lugar físico determinado”, solo la presencia del Congreso.

Agregó que: “La misma Constitución indica que las cámaras podrán, por acuerdo, entre ellas, trasladar su sede a otro lugar”.

Del lado del Pacto Histórico, partido de Petro, el representante Gabriel Becerra, indicó que el Congreso es una rama independiente del poder civil, por ello, la posesión “se debe hacer ante el poder civil” para preservar el carácter profesional y no deliberante y subordinado de las fuerzas militares

Pero según el secretario del Congreso, Diego González, la decisión final está en manos del actual jefe de Estado, de acuerdo con él (González), el Legislativo puede dar el visto bueno para que eso ocurra en una guarnición militar.

El Congreso es autónomo. En lo que tiene que ver en el interior del Congreso y lo que harían los congresistas sería presentar una proposición para cambiar la sede del Congreso y posesionar al presidente, por ejemplo, en una guarnición militar. “Sí ya no se le permite la entrada al Congreso no se puede hacer absolutamente nada por parte de nosotros” indicó.

Petro no juró en el Capitolio

Existen antecedentes en Colombia de toma de posesión fuera de la sede física del Capitolio.

Iván Duque tomó posesión como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2018 en la Plaza de Bolívar.

Cuatro años después, Gustavo Petro tomó posesión como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2022 en la misma locación: la Plaza Bolívar, en el centro de Bogotá.

Petro pidió que le llevaran la espada de Simón Bolívar, un gesto simbólico que su predecesor Iván Duque había negado en su propia ceremonia.

El 20 de julio se podría dirimir la disputa

El 20 de julio se instala la nueva legislatura en Colombia para el periodo 2026-2030.

Podría ser en esta sesión de instalación cuando se dirima si se permitirá o no que a De la Espriella se le coloque la banda presidencial en una guarnición militar. Para ello, debe contar con de 150 votos entre el Senado y la Cámara de representantes para su aprobación.

Las fuerzas parlamentarias se inclinan a favor de De la Espriella ya que contaría con el bloque de derecha y centroderecha para aprobar la propuesta de la guarnición militar y fuera de Bogotá. Este grupo cuenta con mayoría en ambas cámaras.

FUENTE: Con información de El Espectador