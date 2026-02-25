miércoles 25  de  febrero 2026
FÚTBOL

Futbolista venezolano denuncia cantos xenófobos en Chile tras triunfo en la Libertadores

Alexander González, jugador venezolano del Carabobo FC, denunció que aficionados chilenos cantaron "tiene hambre, el veneco tiene hambre"

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SANTIAGO.- El futbolista Alexander González del Carabobo de Venezuela denunció este martes cánticos xenófobos en el estadio del club chileno Huachipato, al que su equipo eliminó en el partido de vuelta por la segunda ronda de la Copa Libertadores 2026.

"Tiene hambre, el veneco (venezolano) tiene hambre", se escucha en un video grabado desde la grada al final del partido, que compartió González en su cuenta en Instagram.

El lateral derecho del Granate venezolano respondió a los cánticos con el mensaje: "No hay mejor victoria que una victoria contundente. La verdad teníamos más hambre, pero de goles, porque fuimos mucho más".

En una publicación previa, el jugador había enviado un extenso mensaje en el que les pedía a la prensa y a los hinchas respetar la dimensión del triunfo del vinotinto.

"Hoy como venezolanos hemos dado un golpe en la mesa aquí en Chile", dijo González, y les envió un mensaje de apoyo a unos 200 hinchas que acompañaron al equipo venezolano en las tribunas.

"Nos generalizan como: muertos de hambre, venecos y demás", reclamó.

Carabobo dominó la serie (3-1 en el global) luego de ganar 1-0 en la ida y 2-1 en la vuelta en el Estadio CAP Huachipato.

El equipo venezolano enfrentará en la tercera ronda de la Copa Libertadores a Sporting Cristal de Perú.

Ni la Conmebol ni los equipos se han pronunciado sobre el incidente, que de demostrarse podría acarrear sanciones deportivas y económicas para el club local en competiciones internacionales.

Independiente iguala en Mendoza

Independiente salvó un punto este martes y empató 1-1 en su visita a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, en uno de los partidos de la séptima fecha del torneo Apertura del fútbol argentino.

Santiago Rodríguez (5’) puso temprano en ventaja al Lobo mendocino con un gran remate cruzado, pero Ignacio Malcorra (42’) le dio la igualdad a los Diablos Rojos con un zurdazo esquinado.

Con este resultado, Independiente ahora se ubica en el sexto puesto de la Zona A, mientras que Gimnasia, ascendido a fines del año pasado, se ubica en el decimotercer escalón, preocupado por la necesidad de sumar puntos para continuar en primera.

FUENTE: AFP

