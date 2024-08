Presidente de Panamá rechaza decisión de la OEA sobre Venezuela

"Ojalá que ese tema no quede agotado en esa triste y célebre reunión de ayer en Washington que tiñe de negro los anales de esa fracasada entidad latinoamericana, la tiñe más de negro de lo que ya era la OEA", agregó.

"Transparencia"

El Consejo Permanente de la OEA rechazó el miércoles una resolución para exigir transparencia a las autoridades oficialista de Venezuela sobre las cuestionadas elecciones del domingo que dieron la supuesta "victoria a Nicolás Maduro", al no alcanzar la mayoría absoluta de sus Estados miembros.

Panamá, no reconoce la victoria de Maduro, votó por aprobar una resolución que obtuvo 17 votos a favor, cero en contra y 11 abstenciones. Cinco países, incluido Venezuela, rechazaron la convocatoria.

"Lo sucedido en Venezuela, simple y sencillamente es inaceptable, pero más inaceptable aún es el desprecio de un sector de la comunidad internacional que volteó la cara para otro lado sobre argumentos absurdos, estúpidos y sin ningún sistema coherente de apoyo a las normas del derecho internacional público", afirmó Mulino.

"Suspensión de vuelos"

Así como los lazos diplomáticos, también los vuelos comerciales entre Panamá y Venezuela quedaron suspendidos esta semana.

Mulino prohibió los vuelos entre ambos países el martes, un día después de que lo hiciera el régimen venezolano, lo que afecta a empresas panameñas como la aerolínea Copa y la Zona Libre de Colón, la zona franca más grande de América Latina.

"No entra ni sale nadie [en aviones panameños] de Venezuela, mientras la situación no se mejore en ese país. Y lamento mucho [por] el negocio, lamento mucho [por] las empresas, [por] los empresarios de Zona Libre, etcétera, pero los principios no se venden ni se transan", indicó Mulino.

Entre los países que en la OEA votaron a favor de la resolución destacan Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Perú y Uruguay.

Bolivia, Brasil y Colombia, entre otros, se abstuvieron, mientras que México y Venezuela no acudieron a la cita.

FUENTE: Con información de AFP