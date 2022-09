Preso del 11J dedica poema a su madre sobreviviente de cáncer

En la imagen de la carta se lee la letra de Madrecita, un poema transformado en canción que ha recorrido el mundo. Fue compuesta por el cubano Osvaldo Farrés, nacido en Quemado de Güines, Las Villas, el 13 de enero de 1902 y autor de otras muchas canciones que han pasado a la memoria popular.

«Madrecita del alma querida,/ en mi pecho yo llevo una flor./ No te importe el color que ella tenga / porque al fin, eres, madre, una flor./ Tu cariño es mi bien, madrecita, / en mi vida tú has sido y serás, / el refugio de todas mis penas / y la cuna de amor y verdad./ Aunque amores yo tenga en la vida, / que me llenen de felicidad, / como el tuyo, jamás, madre mía, / como el tuyo no habré de encontrar. / Madrecita del alma querida, / en mi pecho yo llevo una flor /, no te importe el color que ella tenga, / porque al fin tú eres, madre, una flor» /.

La emotiva canción fue escogida ahora por el preso político Frandy González León para dedicársela a su madre Elizabeth, quien hasta el 12 de julio pasado se dedicaba a arreglar uñas, pero decidió no continuar haciéndolo para no revivir el trauma de aquel día, cuando mientras ella arreglaba a una clienta, la policía irrumpió en su casa para detener a dos de sus hijos.

“Los tres están en la misma prisión. Celdas distintas. Todos estos niños, mis casi 10 nietos, viven conmigo, y realmente es un fenómeno todo lo que estoy pasando. Me levanto como una loca. Me altero mucho. Entonces tengo que estar pidiendo muchas veces de favor a los vecinos que me ayuden a terminar las cosas y a arreglar los sacos para mis hijos. Yo muchas veces estoy como en shock, no digo nada, me quedo en cero. Tengo dos o tres vecinas que me han ayudado a salir y solucionar problemas, si no, esto sería una gran locura”, contó a finales de junio. La situación no ha cambiado.

Tres de sus cinco hijos fueron detenidos el 12 de julio pasado y desde entonces están presos. Dos de ellos, Frandy González León (27 años) y Santiago Vázquez León (21 años), por manifestarse; Jose Antonio Gómez León, de 34, por enfrentarse a la policía cuando llegaron a capturar a sus hermanos menores. Sin ellos, y a cargo de casi 10 nietos, se han exacerbado sus problemas económicos y de salud. Padece de un tumor renal desde 2008 y los médicos le han recomendado mantenerse tranquila, pero ahora le atribuye al estrés su retroceso. “Tengo un estado de vida que yo ni comer puedo”, dijo.

“Tener tanta presión y poco reposo me ha hecho ir para atrás, me tiene descompensada. No puedo trabajar, de cualquier cosa me desmayo”. El deterioro de salud, tanto fisica como mental de madres y familiares cercanos de las personas presas, forma parte de las condenas invisibles del 11J.

En los últimos meses, al menos tres madres de presos del 11J, han fallecido. La madre de Juan Luis Sánchez González, Susana María González Fernández, falleció en febrero de 2022 en Isla de la Juventud a consecuencia de un infarto, según Cibercuba.

Igualmente, Ana María Conde Alemán —madre de Ramón (Moncho) Pérez Conde, que cumple una sanción de 12 años de privación de libertad— falleció en su casa debido a un infarto, durante la huelga de hambre que realizaba su hijo por esos días en la prisión.

Mientras tanto, la madre del preso político Carlos Paul Michelena Valdés, Ana Rosa Valdés, falleció a causa del dengue, pero en medio de un cuadro depresivo, según medios independientes y denuncias en redes sociales.