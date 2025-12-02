Preso político cubano en "estado crítico" tras pasar 40 días en huelga de hambre

LA HABANA - El preso político cubano Yosvany Rosell García Caso, de 37 años, terminó una huelga de hambre de 40 días que llevó su estado de salud al límite y volvió a poner en evidencia las prácticas represivas del régimen cubano contra quienes se atreven a disentir.

La protesta, iniciada el 23 de octubre de 2025 en la prisión El Yayal, cesó la noche del lunes, después de que el prisionero fuera atendido de emergencia en la sala de terapia intermedia del Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín, en Holguín.

Su esposa, Mailin Rodríguez Sánchez, advirtió que la condición del preso continúa siendo “crítica”. En un mensaje de audio, explicó que su esposo “hace apenas dos horas está recibiendo suero” y que llegó al hospital “en estado de fallo de riñón, con mareos, presión baja y muchos otros síntomas”. Añadió que los médicos aún no pueden ofrecer un pronóstico claro y deben esperar la evolución de las próximas horas.

"Cada segundo era peor"

García Caso permanece recluido en la Sala de Penados del hospital, donde fue ingresado porque su salud se deterioró gravemente. Rodríguez Sánchez ya había advertido entonces que “cada segundo era peor”, mientras la organización Cubalex confirmó que el preso venía padeciendo un deterioro progresivo agravado por hipertensión crónica y dolencias cardíacas, todo ello en medio de condiciones carcelarias “crueles, inhumanas y degradantes”.

Cubalex destacó que la huelga representa “un acto de dignidad y resistencia” ante un sistema penitenciario que mantiene a los opositores sin acceso a atención médica adecuada, bajo vigilancia constante y en aislamiento.

Por su parte, la activista Avana de la Torre también denunció que García Caso “es un hombre joven al que el régimen le robó cinco años de su vida con una condena injusta”, recordando que tiene hijos pequeños y una familia que depende de su recuperación.

García Caso, condenado a 15 años por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, permanece en un limbo represivo del que solo ha intentado salir exponiendo su propio cuerpo.

El régimen cubano continúa castigando con represión a quienes reclaman libertad y derechos humanos.

FUENTE: Con información de Martí Noticias/ Diario de Cuba