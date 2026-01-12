El papa León XIV recibe a María Corina Machado

TOPSHOT - Esta foto, tomada y difundida por Vatican Media, la oficina de prensa del Vaticano, el 12 de enero de 2026, muestra al Papa León XIV durante una audiencia privada con la venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, en el Vaticano.

CIUDAD DEL VATICANO .- El papa León XIV recibió este lunes a la Nobel de la Paz 2025 y líder de la oposición venezolana, María Corina Machado , en una audiencia privada en la Santa Sede, según informaron un boletín oficial del Vaticano y el equipo de ComandoConVzla.

No se dieron detalles sobre el encuentro pautado en la agenda del pontífice que da cuenta de compromisos pautados con otras personalidades del mundo.

La reunión se realizó en medio de la compleja situación política de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, que el Papa sigue con atención especialmente en lo relacionado a los derechos humanos de los presos políticos.

León XIV abogó el viernes pasado por el respeto a la voluntad de los venezolanos y por soluciones pacíficas, durante su discurso al Cuerpo Diplomático de la Santa Sede que en la actualidad mantiene relaciones diplomáticas con 184 Estados, además de la Unión Europea, según la oficina de prensa del Vaticano

Situación de Venezuela en el Vaticano

En fecha reciente, trascendió que el pontífice habría tratado de interceder en una oferta de asilo de Maduro en Rusia, poco antes de la captura de Maduro por fuerzas militares de EEUU en una operación en Venezuela, el 3 de enero pasado.

En ese contexto, el secretario de la Santa Sede, Pietro Parolín conversó con el embajador de EEUU ante el Vaticano, Brian Burch sobre esa opción, informó un diario estadounidense.

En un mensaje el viernes al cuerpo diplomático, el papa peruanoestadounidense pidió "respetar la voluntad del pueblo venezolano y salvaguardar los derechos humanos y civiles de todos".

El tema de Venezuela, así como la situación de Ucrania y el Medio Oriente, ha sido de especial interés en el Vaticano en sus deseos por encontrar vías de diálogo y de paz, de acuerdo con los reportes del boletín.

FUENTE: Con información vaticannews.va, elnacional.com