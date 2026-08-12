Prisioneros políticos, foco de evaluación entre oficialismo y una ONG en Venezuela

Familiares de presos políticos en Venezuela exigen amnistía en una protesta frente a la Defensoría del Pueblo en Caracas el 4 de mayo de 2026

CARACAS.- La Defensoría del Pueblo de Venezuela informó que este miércoles establecerá una mesa técnica con la ONG Alianza para la Libertad de los Presos Políticos para "profundizar la revisión y el seguimiento individualizado de los casos presentados por esta organización".

Activistas de la Alianza solicitaron la "mediación y actuación" en asuntos relacionados con la atención "médica oportuna, celeridad procesal, condiciones de detención y respeto a la dignidad humana" , de acuerdo con una nota de prensa de la Defensoría del Pueblo.

La organización propuso que se revise la situación jurídica de los presos políticos, que son 382 según la organización Foro Penal, aunque el Gobierno de Delcy Rodríguez asegura que fueron detenidos porque cometieron delitos, un afirmación que rechazan partidos políticos opositores y que el régimen no ha logrado demostrar.

La defensora del pueblo, Eglée González Lobato, dijo que su despacho "mantiene una política de puertas abiertas y continuará recibiendo y atendiendo los planteamientos de familiares, organizaciones sociales y distintos sectores de la sociedad, en el marco de sus competencias constitucionales".

También reiteró su "disposición a examinar cada situación de manera individualizada y a realizar las gestiones institucionales que correspondan, dentro del ámbito de sus competencias, para contribuir a la protección efectiva de los derechos humanos y al debido proceso".

La dirigente Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora en el diálogo con el chavismo, se reunió el martes con familiares y antiguos presos políticos, quienes solicitaron que la liberación de los detenido sea incluida como un tema prioritario en la mesa de negociación.

Violación de derechos

El pasado viernes, activistas del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) acudieron a la sede de la Cancillería en Caracas para solicitar que se permita el ingreso al país de organismos internacionales para que constaten las "violaciones de derechos humanos a las que están sometidos los presos políticos".

El documento entregado tiene cinco solicitudes del CLIPP, entre ellas que la Cancillería formalice la invitación y facilite los protocolos necesarios para la visita de la CIDH, así como la cooperación de la Misión Independiente de la ONU.

Piden autorizaciones para que el Comité Internacional de la Cruz Roja acceda de manera regular a los centros de detención de Venezuela para evaluar las condiciones de "salubridad, integridad física, nutrición y asistencia médica de las personas privadas de libertad"

FUENTE: Con información de EFE