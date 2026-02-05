Carta abierta a la Asamblea de la Conferencia Episcopal

Un grupo de venezolanos comprometidos con la libertad de Venezuela y apegados a la corriente católica exhortaron a la Conferencia Episcopal del país a trabajar de la mano "para llegar a la misma dirección".
Un grupo de venezolanos comprometidos con la libertad de Venezuela y apegados a la corriente católica exhortaron a la Conferencia Episcopal del país a trabajar de la mano "para llegar a la misma dirección".
Dirigentes políticos e intelectuales venezolanos, caracterizados por su postura crítica hacia el régimen de Nicolás Maduro y su defensa de la democracia, alentaron al clero, a través de una carta pública, a concretar los objetivos durante este proceso de transición.
Excelentísimo Monseñor Jesús González de Zárate, presidente y demás miembros de la Asamblea de la Conferencia Episcopal Venezolana, 2026.
Presentes.
Excelentísimos señores:
Nos dirigirnos a ustedes en un momento en que la situación de la patria es confusa e incierta. Sabemos que no les es ajena como pastores del pueblo de Dios, y por ello quisiéramos enumerar algunos temas ineludibles, urgentes, los cuales, de cara a la Asamblea que realizarán en los próximos días, estimamos apremiante incluyan en sus debates y posterior exhortación al país:
1. Podríamos asegurar que no hay hoy un tema que duela más a este pueblo que la tragedia de los presos políticos, civiles y militares. De hecho, por estos días, se ha levantado como la convocatoria más incluyente. Ha movilizado al país. Desde hace mucho tiempo no teníamos una causa más compartida entre los venezolanos. Ustedes, que como Iglesia jerárquica han mencionado en varias ocasiones este tema, entienden que las excarcelaciones que se han producido no son verdaderas liberaciones. Les pedimos a ustedes que se unan al planteamiento de garantizar la plena libertad y uso de sus derechos ciudadanos a TODOS los presos políticos, civiles y militares.
2. Otro drama que subyace a esta crítica coyuntura es la persistente y severa censura que se ha impuesto en el país. Lo que nuestros egregios cardenales Porras y Padrón y nuestro arzobispo emérito Pérez Morales han calificado como hegemonía comunicacional, No sólo hacia los medios de comunicación radioeléctricos tradicionales, sino a las redes sociales, que también son milimétricamente monitoreadas para impedir manifestaciones disonantes en el mundo digital. Todo bajo una ley draconiana que convierte, de manera inmediata, una simple crítica o demanda en punible “discurso de incitación al odio”, sin el reconocimiento efectivo de la libre expresión. Lo que se está coartando es la libertad de espíritu, de sentir y opinar, de colaborar, de discrepar o coincidir, en suma, de comunicación recíproca.
3. Ante las dudas o la confusión del momento, creemos lo conducente acudir a la soberanía popular. Es la voluntad del pueblo, consagrada en la Constitución Nacional, en la que reposa la soberanía de la nación venezolana, la misma que se expresó claramente el 28 de julio de 2024 y que debe ser consultada sobre la dirección que debe tener la vida del país. Hacerlo este mismo año despejará las dudas sobre el horizonte prometedor que tiene Venezuela para los venezolanos.
Obispos y pueblo de Dios, todos, debemos remar en una misma dirección para construir el país que anhelamos: reunir a los venezolanos en la tolerancia y el respeto, conseguir que la libertad no sea un sueño ni la democracia una aspiración anclada en el pasado, sino realidad presente para todos.
Siempre se nos recuerda que la justicia en la verdad es condición para la paz, pero también debemos tener como norte que sin una política de oportuna denuncia, sin asumir las obligaciones morales ante la indignidad que nuestra fe nos reclama, y sin atender al llamado que el Papa León XIV nos hace de “anunciar el Evangelio en todas las circunstancias y en todos los ambientes”, no nos recuperaremos plenamente de estos años de ignominia.
De ustedes,
Oswaldo Álvarez Paz
Eduardo Fernández
Corina Yoris
Teresa Albanes Barnola
José María De Viana
Enrique Colmenares Finol
Cecilia García Arocha
Haydeé Castillo de López
Arnoldo José Gabaldón
Lucas Guillermo Castillo
Beatriz Briceño Picón
Trinette Durán de Branger
Elías Pino Iturrieta
Julio Rodríguez Berrizbeitia
Cecilia Sosa Gómez
Pilarica Iribarren de Romero
Werner Corrales
Tulio Álvarez
Virginia Rivero Losada
Macky Arenas
José Antonio Pérez Osuna
Sadio Garavini Di Turno
Gloria Cuenca
Haydeé Deustch
Enrique Urdaneta Fontiveros
Luis Alejandro Aguilar
Roberto Enriquez
Lorenzo Tovar
León Henrique Cottin
Milos Alcalay
Gehard Cartay
Luis Granados
Imelda Cisneros
Ivonne Attas
Rafael Montero Revete
Nelson Maldonado
Jorge Sucre Castillo
Fernando Febres Villalba
Germán Borregales
Alberto López Oliver
Fernando Luis Egaña
Haroldo Romero
Federico Carmona
Pedro Méndez Dáger
Miguel Parra Giménez
Rafael Simón Giménez
Oscar Arnal
Nelson Chitty La Roche
Alfredo Rincón
Marcos Villasmil
Julio César Arreaza
Luis Carlos Solórzano
Emilio López
Henry Escalona Meléndez
Carlos Luis Capriles
Andrés Caldera Pietri
Caracas, 3 de febrero de 2026.