Presentadora Savannah Guthrie publica emotivo video pidiendo regreso de su madre

MIAMI.- La periodista y presentadora del programa Today de NBC , Savannah Guthrie, publicó un desgarrador video este miércoles en el que hizo una petición directa a quienes pudieran tener información sobre el paradero de su madre, Nancy Guthrie, de 84 años.

Visiblemente afectada y acompañada por sus hermanos Camron y Annie, la comunicadora no solo pide el regreso de su progenitora, sino que exige una "prueba de vida" ante los informes que circulan sobre una posible nota de rescate.

Durante el mensaje, Savannah hizo énfasis en la fragilidad física de su madre. La periodista declaró con voz entrecortada: "Mamá, si estás escuchando, necesitamos que vuelvas a casa, te extrañamos. Nuestra madre es nuestro corazón y nuestro hogar".

Asimismo, hizo referencia a la salud de Nancy, señalando que padece dolores constantes y depende de medicación crítica para sobrevivir. "Su salud, su corazón, es frágil... Necesita sus medicamentos para no sufrir".

Sospechas de secuestro

La desaparición de Nancy Guthrie fue reportada el domingo 1 de febrero de 2026, después de que no asistiera a su servicio religioso habitual en Tucson, Arizona.

La última vez que se tuvo contacto con ella fue la noche del sábado 31 de enero, cuando sus familiares la dejaron en su domicilio tras una cena. Al no presentarse en la iglesia a la mañana siguiente, se activaron las alertas.

Según el Sheriff del Condado de Pima, Chris Nanos, la vivienda ha sido declarada escena del crimen tras hallarse indicios de entrada forzada y señales de que la mujer fue sacada del lugar en contra de su voluntad.

El caso ha tomado un giro mediático tras reportes que sugieren la existencia de una nota de rescate que exige un pago en criptomonedas, aunque las autoridades mantienen la investigación bajo estricta reserva.

"Hemos escuchado los informes sobre una carta de rescate. Como familia, estamos haciendo todo lo posible y estamos listos para hablar… pero necesitamos saber sin lugar a dudas que ella está viva", manifestó Savannah Guthrie en su video.

Debido a la gravedad de la situación, la presentadora se ha retirado temporalmente de sus labores informativas y canceló su viaje a Italia, donde tenía previsto encabezar la cobertura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 para la cadena NBC.