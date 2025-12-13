Puerto Rico necesita comunicaciones seguras y confiables: el Proyecto de Interoperabilidad

En años recientes, Puerto Rico ha sufrido el impacto de huracanes de gran categoría. Estos fenómenos naturales paralizaron áreas enteras y generaron problemas de salud pública, lo que puso al límite el sistema de emergencia.
El Proyecto de Interoperabilidad en Comunicaciones, respaldado por una asignación de $117 millones, representa un paso histórico hacia un Puerto Rico más seguro y resiliente
En Puerto Rico, donde los desastres naturales y las emergencias han puesto a prueba nuestra capacidad de respuesta, la seguridad depende de algo más que recursos físicos: depende de la comunicación. Sin canales claros y confiables entre el Gobierno central, los municipios y las agencias federales, la coordinación se fragmenta y la respuesta se retrasa. Por eso, el Proyecto de Interoperabilidad en Comunicaciones, respaldado por una asignación de $117 millones bajo el programa HMGP-4339-0014, representa un paso histórico hacia un Puerto Rico más seguro y resiliente (FEMA, 2022).
Este esfuerzo estratégico se estructura en dos fases esenciales:
Se centralizaron los esfuerzos, se alineó el proyecto con los requerimientos federales y se crearon el Comité Ejecutivo y el Grupo Asesor de Comunicaciones de Emergencia, estructuras diseñadas para agilizar procesos y asegurar decisiones fundamentadas en peritaje especializado. Esta reorganización redujo la burocracia, pasando de 23 integrantes a un comité operativo de cinco expertos en seguridad, comunicaciones, tecnología y presupuesto, en línea con las recomendaciones del GAO para proyectos de interoperabilidad a nivel estatal (U.S. GAO-22-105065, 2022).
Hoy, el proyecto continúa avanzando con pasos firmes:
Este proyecto no es un lujo: es una necesidad vital. Puerto Rico ha enfrentado huracanes, terremotos y emergencias que han demostrado que la diferencia entre salvar vidas y perderlas puede depender de segundos… y de la capacidad de comunicarnos sin barreras. La interoperabilidad no es solo tecnología; es confianza, es coordinación, es resiliencia.
Hoy más que nunca, Puerto Rico necesita fortalecer su infraestructura de comunicaciones para garantizar que, cuando llegue la próxima emergencia, estemos listos para responder como un solo Puerto Rico: unidos, preparados y con la capacidad de actuar con rapidez y eficacia.
Alexis Torres, Ex-Secretario de Seguridad Pública de Puerto Rico
