Puerto Rico necesita comunicaciones seguras y confiables: el Proyecto de Interoperabilidad

En años recientes, Puerto Rico ha sufrido el impacto de huracanes de gran categoría. Estos fenómenos naturales paralizaron áreas enteras y generaron problemas de salud pública, lo que puso al límite el sistema de emergencia.

En Puerto Rico, donde los desastres naturales y las emergencias han puesto a prueba nuestra capacidad de respuesta, la seguridad depende de algo más que recursos físicos: depende de la comunicación. Sin canales claros y confiables entre el Gobierno central, los municipios y las agencias federales, la coordinación se fragmenta y la respuesta se retrasa. Por eso, el Proyecto de Interoperabilidad en Comunicaciones , respaldado por una asignación de $117 millones bajo el programa HMGP-4339-0014 , representa un paso histórico hacia un Puerto Rico más seguro y resiliente (FEMA, 2022).

Este esfuerzo estratégico se estructura en dos fases esenciales:

Primera fase: la elaboración de un inventario integral y estudios de cobertura para medir de forma precisa el estado actual de las comunicaciones de emergencia en Puerto Rico, un paso alineado con las mejores prácticas federales para interoperabilidad establecidas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) (DHS CISA, SAFECOM Guidance, 2023).

la elaboración de un inventario integral y estudios de cobertura para medir de forma precisa el estado actual de las comunicaciones de emergencia en Puerto Rico, un paso alineado con las mejores prácticas federales para interoperabilidad establecidas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) (DHS CISA, SAFECOM Guidance, 2023). Segunda fase: la adquisición e instalación de infraestructura moderna que permita que todos los municipios y agencias publiquen, reciban y se coordinen bajo un mismo marco tecnológico, tal como recomiendan los estándares nacionales de interoperabilidad (National Emergency Communications Plan, DHS, 2019).

Se centralizaron los esfuerzos, se alineó el proyecto con los requerimientos federales y se crearon el Comité Ejecutivo y el Grupo Asesor de Comunicaciones de Emergencia, estructuras diseñadas para agilizar procesos y asegurar decisiones fundamentadas en peritaje especializado. Esta reorganización redujo la burocracia, pasando de 23 integrantes a un comité operativo de cinco expertos en seguridad, comunicaciones, tecnología y presupuesto, en línea con las recomendaciones del GAO para proyectos de interoperabilidad a nivel estatal (U.S. GAO-22-105065, 2022).

Hoy, el proyecto continúa avanzando con pasos firmes:

FEMA reconoció al Departamento de Seguridad Pública (DSP) como la entidad líder del esfuerzo , lo que fortaleció un modelo de comando unificado para la ejecución del proyecto (FEMA HMGP Program Guidance, 2023).

, lo que fortaleció un modelo de comando unificado para la ejecución del proyecto (FEMA HMGP Program Guidance, 2023). Se encaminaron los procesos administrativos y técnicos necesarios para la implementación, incluyendo análisis, estructuras de gobernanza y coordinación interagencial, conforme a los requisitos del programa Hazard Mitigation Grant Program (FEMA, 2023).

para la implementación, incluyendo análisis, estructuras de gobernanza y coordinación interagencial, conforme a los requisitos del programa Hazard Mitigation Grant Program (FEMA, 2023). Se iniciaron reuniones ejecutivas y técnicas con los componentes responsables, siguiendo las recomendaciones nacionales para la ejecución de sistemas interoperables de misión crítica (DHS CISA, 2021).

Este proyecto no es un lujo: es una necesidad vital. Puerto Rico ha enfrentado huracanes, terremotos y emergencias que han demostrado que la diferencia entre salvar vidas y perderlas puede depender de segundos… y de la capacidad de comunicarnos sin barreras. La interoperabilidad no es solo tecnología; es confianza, es coordinación, es resiliencia.

Hoy más que nunca, Puerto Rico necesita fortalecer su infraestructura de comunicaciones para garantizar que, cuando llegue la próxima emergencia, estemos listos para responder como un solo Puerto Rico: unidos, preparados y con la capacidad de actuar con rapidez y eficacia.

Alexis Torres, Ex-Secretario de Seguridad Pública de Puerto Rico

Publicado originalmente en el Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, un grupo de expertos conservador y no partidista que se especializa en investigación de políticas, inteligencia estratégica y consultoría. Las opiniones son del autor y no reflejan necesariamente la posición del Instituto. Más información del Miami Strategic Intelligence Institute en www.miastrategicintel.com