CONTROVERSIA

Puerto Rico congela pago a Miss Universo para renegociar condiciones del certamen

La directora de la Compañía de Turismo de Puerto Rico dejó claro que, a pesar de este percance, el certamen no será cancelado

Miss México Fatima Bosch (D) se enfrenta a Miss Tailandia Praveenar Singh (I) para escuchar a la ganadora del certamen Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, el 21 de noviembre de 2025.

AFP / Lillian SUWANRUMPHA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La Compañía de Turismo de Puerto Rico, corporación gubernamental encargada de los asuntos y la reglamentación turística, detuvo uno de los pagos que tenía pautado hacerle a la Organización Miss Universo con motivo al certamen de 2026 que se realizará en la isla caribeña.

La información la dio a conocer el medio local Primera Hora, que también reveló que, de acuerdo a la directora ejecutiva de la agencia, Willianette Robles Cancel, la razón de esta medida sería renegociar las condiciones en las que se llevará a cabo el concurso de belleza.

La directora dejó claro que, a pesar de este percance, el certamen no será cancelado. Hasta el momento, la isla ha pagado $3 millones de los $9 millones pautados para que Miss Universo realice su 75.ª edición el próximo noviembre en el Coliseo de Puerto Rico.

Polémicas

Con esta media, la funcionaria pública asegura buscar transparencia en medio de una organización que recientemente ha estado rodeada de controversias, desde las acusaciones de fraude por la coronación de Miss México, Fátima Bosch, hasta las investigaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado contra el dueño de la franquicia, Raúl Rocha Cantú.

Explicó que detendrán los pagos hasta que pueda tener una reunión con Ronald Day, director ejecutivo de Miss Universe en la región Occidental.

“No son preocupaciones, son exigencias que nosotros vamos a hacerle a una organización para efecto de transparencia (...) Uno de los temas que yo voy a solicitar es que, si la prensa o algún ente solicita al jurado de Miss Universo, una vez que se lleve a cabo el evento, los resultados, que los resultados se hagan públicos, no puede haber oposición a eso. Los resultados tienen que hacerse públicos. Esto es para que tengas una línea de por dónde nosotros vamos a ir en esta conversación”, señaló Robles Cancel.

De la misma forma, indicó que estas medidas también buscan convencer a países que han decidido no enviar participantes el próximo año, como Guyana y Ghana, reconsideren su posición al brindarles las condiciones adecuadas.

“Tiene que haber unos estándares que se tienen que cumplir, porque nosotros como destino lo que buscamos es que la proyección a nivel internacional sea una proyección positiva, como lo fue en la residencia de Bad Bunny, como queremos que lo sea con Miss Universo”, precisó la directora.

Por último, aclaró que la suma que ya se ha pagado a la Organización de Miss Universo no van a la cuenta de su presidente, que se encuentran congeladas tras el inicio de una investigación criminal en su contra.

