¿Qué dijo Petro sobre la sexualidad de Jesucristo que desató el rechazo de las iglesias cristianas?

El mandatario aseguró el martes que Jesucristo "hizo el amor", "a lo mejor con María Magdalena", en un discurso considerado como irrespetuoso que encendió las redes sociales

El presidente de Colombia, Gustavo Petro.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro.

AFP

BOGOTÁ.- La Iglesia católica y las comunidades evangélicas de Colombia rechazaron dichos del presidente Gustavo Petro en los que asegura que Jesucristo tuvo relaciones sexuales, un tema sensible en un país profundamente religioso.

El mandatario aseguró el martes que Jesucristo "hizo el amor", "a lo mejor con María Magdalena", en un discurso que enciende las redes sociales.

"Un hombre así sin amor no podría existir", "murió rodeado de las mujeres que lo amaban, y eran muchas", añadió el dirigente izquierdista, que se declara católico aunque no practicante.

De acuerdo con la doctrina cristiana, Jesucristo llevó una vida en celibato, por lo que no tuvo relaciones sexuales ni vínculos sentimentales.

Las declaraciones de Petro han sido criticadas en un país en el que el 79% de los 50 millones de colombianos se consideran católicos y un 10% profesan otras ramas del cristianismo.

La Confederación Evangélica de Colombia manifestó en un comunicado que las afirmaciones del presidente "tergiversan la verdad histórica, bíblica y teológica". También "constituyen una falta de respeto" hacia Jesucristo.

Por su parte, la Conferencia Episcopal de la Iglesia católica instó al "respeto, la no interferencia y la protección de las personas en sus creencias".

"Ningún funcionario ni otra persona está llamada a emitir conceptos de orden teológico", añadió.

Petro fue educado en un colegio católico y ha manifestado su admiración por la Teología de la Liberación, que en América Latina abogaba por la defensa de los pobres y tenía coincidencias con ciertas corrientes del marxismo.

FUENTE: Con información de AFP

