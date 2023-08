MIAMI.- El régimen de Nicolás Maduro tomó posesión de la Cruz Roja Venezolana el pasado 5 de agosto, generando preocupación entre las organizaciones no gubernamentales ( ONG ) de Venezuela.

Este proyecto planteado por el régimen venezolano, busca restringir las actividades de estos organismos. Pero ahora, con el precedente de la Cruz Roja, y en medio de una agresiva precampaña electoral, se sabe que nada detendrá al régimen para controlar a las ONG en Venezuela, así lo asegura Connectas en su portal informativo.

Patrón de acción similar al de Nicaragua

El dictador Daniel Ortega, aprobó el pasado 10 de mayo, la cancelación jurídica de Cruz Roja, constituida como asociación, y dio 'luz verde' a una nueva legislación para que confiscara todos sus bienes, por lo que pasará así a ser un ente "adscrito" al Ministerio de Salud.

Asimismo, el régimen de Nicaragua retiró la personalidad jurídica de numerosas ONG y organizaciones de la sociedad civil alegando supuestas irregularidades de tipo administrativo.

¿Qué hay detrás de la intervención de la Cruz Roja venezolana?

La intervención de la Cruz Roja se convierte en un precedente inquietante para las ONG y se da en medio de una intensa precampaña electoral para las primarias opositoras.

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el chavista Diosdado Cabello, fue quién inició las acusaciones contra la directiva de la Cruz Roja. En el canal oficialista, Cabello denunció al presidente de la institución, Mario Villarroel, acusándolo de supuesto acoso, maltrato y conspiración.

Cabello se refirió a la permanencia de Villarroel al frente de la Cruz Roja venezolana por "más de 40 años sin elecciones, sin ningún tipo de renovación".

A la par de la acusación de Cabello, el régimen de Maduro, también designó un fiscal especial para investigar las acusaciones de supuesto maltrato y acoso a voluntarios y trabajadores de la Cruz Roja. Posteriormente, el Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia para destituir a los líderes de la Cruz Roja venezolana y nombrar una junta "reestructuradora".

Tanto Mario Villarroel, ahora expresidente de la CRV, como la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja (IFRC, por sus siglas en inglés) rechazaron la intervención. La IFRC manifestó preocupación por la independencia humanitaria de la institución y subrayó su compromiso con los Principios Fundamentales.

"El señor Cabello señala que yo conspiro desde la Cruz Roja contra la revolución bolivariana, lo cual es totalmente falso, pues trabajo estrictamente apegado a los principios fundamentales de nuestro movimiento, entre ellos, el de neutralidad, el cual nos obliga a no participar en las hostilidades y en ningún tipo de controversia de orden político, racial, religioso e ideológico", expresó el exdirectivo de la organización Mario Villaroel.

En su declaración afirmó: “Debo aclarar que la Cruz Roja venezolana ha sido dirigida por voluntarios que trabajamos por la causa humanitaria y no por grupos mafiosos. Jamás me he válido del cargo de presidente de dicha institución, para promover o participar en presuntas conspiraciones políticas o judiciales. Eso es falso”, puntualizó.

Causa de la posible intervención a la Cruz Roja Venezolana

Según el portal informativo Connectas, un voluntario que le pidió no ser identificado, les informó que "desde hace más de un año en algunos estados hubo denuncias internas contra directivos regionales. Estos habrían incurrido en malos tratos verbales contra los trabajadores, en episodios de acoso sexual, de supuesto manejo de donaciones sin rendición de cuentas, así como de cobro en algunos hospitales por servicios de salud que deberían ser gratuitos".

La fuente también manifestó que "la intervención debió haberse hecho por la misma Cruz Roja para mejorar y subsanar irregularidades (...) lamentablemente lo que cae en manos del gobierno se daña, se deteriora, se estanca y se arruina, y la verdad no es lo que uno quisiera para la Cruz Roja de Venezuela”, reseñó Connectas.

Reacciones de las ONG tras la intervención de la CRV

La medida del régimen ha generado temores entre las ONG en Venezuela, que ya se ven amenazadas y enfrentan restricciones en su labor humanitaria. Expertos creen que la intervención busca controlar los fondos manejados por la Cruz Roja Internacional para la atención social y médica, aumentando el control social en plena contienda electoral.

La acción oficialista también ha generado fuertes críticas desde la sociedad civil y el ámbito internacional. Organizaciones y personalidades han expresado su rechazo a la intervención e instan a proteger la independencia de las ONG y la labor humanitaria en medio de la crisis que enfrenta el país caribeño.

A pesar de los esfuerzos de las ONG por ayudar a los venezolanos más necesitados, la intervención en la Cruz Roja plantea dudas sobre la seguridad de sus operaciones en un país donde la ayuda social se encuentra cada vez más restringida.

Karim Vera, diputada a la Asamblea Nacional electa en 2015 señaló que el principal motivo de la intervención es “meterle mano a los fondos que maneja la Cruz Roja Internacional” para la atención social y médica de venezolanos, con el objetivo de tener más control social en medio de la contienda electoral.

Según Connectas, voceros de otras ONG se niegan a pronunciarse por temor a represalias del régimen, algunos de los consultados argumentan que "ya han recibido amenazas directas o intervención de algunas de sus funciones". Por ello, se limitaron a sumarse al comunicado de rechazo emitido el 9 de agosto firmado por 227 organizaciones de la sociedad civil venezolana, 15 organizaciones internacionales y 335 personalidades.

FUENTE: Redacción/DLA/Europa Press/ Con información de Connectas