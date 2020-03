Quién es el lobbista de Maduro en Washington, según la Nación

De acuerdo con el artículo firmado por el periodista Daniel Lozano, lo anterior es una victoria parcial para el principal lobbista de Nicolás Maduro en Estados Unidos, un reconocido agente de la "revolución" desde los tiempos de Hugo Chávez, que ha sido capaz de transformar un informe estadístico intrascendental , adornado con las siglas del MIT (el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts) y con la referencia de The Washington Post , en una pieza importante para la precampaña electoral de Bolivia

Talibán ideológico

"En el montaje de Weisbrot, una mezcla de talibán ideológico capaz de blanquear los agujeros negros del chavismo, no es oro nada de lo que reluce. Primero se publicó en el blog The Monkey Cage , alojado en la web de The Washington Post , no en el propio periódico. Y después, el asesor estadounidense encargó el informe a dos técnicos formados en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), no al propio MIT".

"Una opinión dirigida y personal que nada tiene que ver con el MIT y que repite la vieja táctica que el economista ha simulado en anteriores ocasiones: medio de comunicación prestigioso y economistas o instituciones de primera línea. Una buena estrategia", pública La Nación.

De acuerdo con el medio, el asesor estadounidense del chavismo pagó por un estudio con el objetivo de hacer creer a la opinión pública su propia tesis, en la que expone que la OEA ha engañado a medios de comunicación y al público sobre los hechos ocurridos en Bolivia en octubre pasado.

