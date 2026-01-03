Reacciones globales tras la captura del depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro

El presidente de Argentina, Javier Milei, habla durante una sesión plenaria en el Palacio de Congresos de la 54ª reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos el 17 de enero de 2024.

Nicolás Maduro, observa a través de binoculares durante su mitin de cierre de campaña en Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, el 25 de julio de 2024

MIAMI - Tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , sobre la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar a gran escala en Venezuela, líderes y gobiernos de distintas regiones del mundo se pronunciaron respaldando el fin del régimen chavista y llamando a la restauración de la democracia en el país.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Maduro y su esposa serían trasladados a Nueva York para enfrentarse a cargos federales tras la operación que describió como "un show televisivo".

En América Latina y Europa, las reacciones fueron contundentes. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, celebró abiertamente la captura de Maduro y aseguró que “a todos los criminales narcochavistas les llega su hora”.

En un mensaje publicado en la red social X, afirmó que la estructura del chavismo “terminará de caer en todo el continente” y expresó su respaldo a los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. “Es momento de recuperar su país. Ambos tienen un aliado en Ecuador”, señaló.

A todos los criminales narco chavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente.



A @MariaCorinaYA @EdmundoGU y al pueblo venezolano: es momento de recuperar su país. Tienen un aliado en Ecuador. — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) January 3, 2026

"Viva la libertad"

Desde Argentina, el presidente Javier Milei también celebró la noticia con su ya conocido lema “¡viva la libertad, carajo!”.

El mandatario afirmó que “la libertad avanza” y reiteró su apoyo a la presión ejercida por Estados Unidos y el presidente Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. Milei sostuvo que se agotó el tiempo de los acercamientos tibios frente a las dictaduras y llamó a la comunidad internacional a condenar sin ambigüedades el “experimento autoritario” del chavismo.

Durante una reciente cumbre del Mercosur, Milei había advertido que “la dictadura atroz e inhumana del narcoterrorista Nicolás Maduro” representa un peligro para toda la región y que su permanencia en el poder amenazaba con arrastrar al continente a una mayor inestabilidad.

Viva la libertad carajo ! https://t.co/gOb9hzO82c — Federico Dominguez (@fededomin) January 3, 2026

"Respaldo absoluto"

El gobierno de Bolivia expresó su respaldo “firme e inmediato” al pueblo venezolano tras la captura del dictador Nicolás Maduro y manifestó su apoyo al proceso de recuperación de la democracia y de restitución del orden constitucional en el país caribeño.

En un pronunciamiento oficial, el gobierno boliviano sostuvo que la actual crisis que atraviesa Venezuela es consecuencia directa del colapso del Estado de derecho y de la consolidación de estructuras criminales que capturaron las instituciones del país. En ese marco, consideró ineludible el inicio de una transición democrática real que ponga fin al narcoestado, desmantele los mecanismos de represión y corrupción, y restablezca la legitimidad institucional conforme a la voluntad soberana del pueblo venezolano.

Bolivia destacó además la urgencia de garantizar, sin dilaciones, el ejercicio pleno de los derechos humanos civiles y políticos, los cuales —según señaló— fueron vulnerados de manera sistemática bajo el régimen chavista.

Asimismo, el Ejecutivo boliviano manifestó su disposición a coordinar de manera inmediata con la comunidad internacional acciones de asistencia humanitaria y de protección a la población civil, priorizando el resguardo irrestricto de los derechos humanos y el acompañamiento a un proceso de reconstrucción institucional profundo, creíble y verificable.

“El Estado Plurinacional de Bolivia reitera su compromiso con la defensa de la democracia, los derechos humanos y la paz en la región”, concluye el comunicado, al tiempo que hace un llamado a la comunidad internacional a actuar de forma coordinada y responsable en favor del pueblo venezolano.

Bolivia expresa su firme respaldo al pueblo venezolano en el camino iniciado de recuperación de la democracia, el orden constitucional y los derechos humanos, y reafirma su compromiso con la paz y la asistencia humanitaria.#SiempreBolivia #Solidaridad #Paz #DerechosHumanos pic.twitter.com/VOAkU5RCEe — Cancillería de Bolivia (@MRE_Bolivia) January 3, 2026

Maduro, el único responsable

La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, dijo que los hechos ocurridos en Venezuela "tienen un único responsable: Nicolás Maduro y la camarilla que secuestró la democracia, desconoció la soberanía popular y ocasionó una crisis humanitaria sin precedentes con repercusiones en toda América Latina".

"Las lecciones que nos deja Venezuela son múltiples y mal haríamos en no comprender que toda paz empieza por construirse desde adentro de las naciones, mediante el respeto a las discrepancias, la protección del derecho y la democracia y el rechazo absoluto de los liderazgos autoritarios, sean estos de izquierda o de derecha. Solo la democracia garantiza la paz y solo un multilateralismo efectivo puede proteger la democracia", dijo la exgobernante.

Los hechos ocurridos en Venezuela tienen un único responsable: Nicolás Maduro y la camarilla que secuestró la democracia, desconoció la soberanía popular y ocasionó una crisis humanitaria sin precedentes con repercusiones en toda América Latina.

Acompaño a los millones de… pic.twitter.com/W3kZ82movv — Laura Chinchilla M. (@Laura_Ch) January 3, 2026



Acompaño a los millones de… pic.twitter.com/W3kZ82movv — Laura Chinchilla M. (@Laura_Ch) January 3, 2026

Ningún poder es externo.

El expresidente de Ecuador, Guillermo Lasso, también celebró la salida de Maduro del poder.

"La captura de Maduro, ante la impunidad prolongada de una dictadura sanguinaria, marca un punto de inflexión y es un golpe crítico al crimen organizado y al narcotráfico", afirmó Lasso.

Y añadió que "gracias a esta acción firme del presidente Trump responderán ante la justicia. El ordenamiento internacional está con los ciudadanos de Venezuela y no para la impunidad de los tiranos.

Ningún poder es eterno cuando se gobierna sin democracia. El socialismo del siglo XXI y sus aliados regionales han sido cómplices de un modelo autoritario que destruyó la vida de millones de venezolanos.

La captura de Maduro, ante la impunidad prolongada de una dictadura… — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) January 3, 2026



La captura de Maduro, ante la impunidad prolongada de una dictadura… — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) January 3, 2026

Israel celebra

El Gobierno israelí felicitó este sábado a Estados Unidos y en particular a su presidente, Donald Trump, por "quitar" al "dictador" de Venezuela, Nicolás Maduro.

"Israel celebra que haya quitado al dictador que lideraba una red de drogas y terrorismo y espera que regrese la democracia al país y mantener relaciones amistosas entre los dos estados", publicó el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, en un mensaje en su cuenta en X.

Saar destacó que la operación fue dirigida por el presidente Donald Trump, "quien actuó como líder del mundo libre". "En este momento histórico, Israel está con el pueblo venezolano amante de la libertad, que ha sufrido bajo la tiranía ilegal de Maduro", añadió.

Israel considera que "el pueblo de Venezuela merece ejercer sus derechos democráticos" y que "América del Sur merece un futuro libre del eje del terrorismo y las drogas".

Italia: "Fue una operación legítima"

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, estimó "legítima la intervención defensiva" de Estados Unidos en Venezuela.

Aunque consideró que "la acción militar externa no es la vía para poner fin a los regímenes totalitarios", según un comunicado.

Francia a favor de transición "pacífica"

El presidente francés, Emmanuel Macron, celebró la "liberación" de Venezuela tras la intervención militar estadounidense que terminó con la captura del defenestrado dictador venezolano, Nicolás Maduro, y aprovechó para hacer un llamamiento a iniciar una transición bajo mando del opositor Edmundo González.

"El pueblo venezolano está hoy liberado de la dictadura de Nicolás Maduro y no puede sino celebrarlo. Al confiscar el poder y pisotear las libertades fundamentales, Nicolás Maduro ha cometido una grave afrenta contra la dignidad de su propio pueblo", ha afirmado Macron en un mensaje publicado en X.

Macron considera que este ataque estadounidense debe dar paso a una transición "pacífica, democrática y respetuosa de la voluntad del pueblo venezolano". "Deseamos que el presidente Edmundo González Urrutia, elegido en 2024, pueda asegurar esta transición lo antes posible", planteó.

Le peuple vénézuélien est aujourd'hui débarrassé de la dictature de Nicolás Maduro et ne peut que s'en réjouir.

En confisquant le pouvoir et en piétinant les libertés fondamentales, Nicolás Maduro a porté une atteinte grave à la dignité de son propre peuple.

La transition… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 3, 2026



En confisquant le pouvoir et en piétinant les libertés fondamentales, Nicolás Maduro a porté une atteinte grave à la dignité de son propre peuple.



La transition… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 3, 2026

"Restauración democrática"

En Europa, el presidente de Vox, Santiago Abascal, celebró lo que calificó como un paso hacia la restauración de la democracia en Venezuela. “Hoy el mundo es un poco más libre”, afirmó, al tiempo que expresó su apoyo al pueblo venezolano y su compromiso de trabajar con aliados internacionales para consolidar el proceso de transición. Abascal había instado previamente al régimen chavista a rendirse para evitar más sufrimiento a una población sometida durante años a represión, pobreza y violencia.

Las reacciones internacionales reflejan un amplio consenso entre gobiernos y líderes democráticos que ven en la captura de Nicolás Maduro el colapso de una dictadura señalada por violaciones sistemáticas de derechos humanos, vínculos con el narcotráfico y el desmantelamiento de la institucionalidad. Para muchos, el momento marca el inicio de una nueva etapa en la lucha del pueblo venezolano por recuperar la libertad, la democracia y el Estado de derecho.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Santi_ABASCAL/status/2007396770825818349&partner=&hide_thread=false Hoy el mundo es un poco más libre.



Debemos alegrarnos por ello y apoyar la restauración de la democracia en Venezuela. Con nuestros aliados del Foro Madrid trabajaremos por ello.



Por el contrario, Sánchez debe estar muy preocupado. La caída de Maduro es un golpe para la mafia… — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) January 3, 2026

"Una nueva oportunidad"

El Gobierno de Ucrania reaccionó al operativo estadounidense recordando que nunca reconoció la legitimidad de Nicolás Maduro y destacó que el pueblo venezolano merece “una oportunidad de libertad”.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sibiha, afirmó que Venezuela debe aspirar a “una vida normal, con seguridad, prosperidad y dignidad humana”, y reiteró el respaldo de Kiev al derecho de las naciones a vivir libres de dictaduras, opresión y violaciones de derechos humanos.

Sibiha recordó que Ucrania, junto a decenas de países, desconoció las elecciones fraudulentas del 28 de julio de 2024 y condenó la violencia ejercida por el régimen contra los manifestantes. Asimismo, denunció los crímenes, torturas, abusos sistemáticos y el desmontaje del Estado de derecho perpetrados por el chavismo. “Seguiremos atentos a los acontecimientos, priorizando la democracia y los derechos humanos”, concluyó.

FUENTE: Con información de Europa Press/Redes Sociales