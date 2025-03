Régimen amenaza a los cubanos con "decomisos y cárcel" por sus publicaciones en redes sociales

"En este caso lo más importante es la utilización de la censura previa para crear este efecto inhibitorio. Básicamente, hablando en buen cubano, lo que están haciendo es metiéndole miedo a los ciudadanos para que ellos mismos se inhiban de expresar aquello que piensan, de denunciar las violaciones que ven o de expresar una opinión acerca de la realidad imperante en el país", agregó.

Cuba ha aplicado leyes para sancionar a personas por delitos relacionados a la libertad de expresión, entre ellos el Decreto-ley 370, conocido como "Ley Azote" y el Decreto-ley 35 de Telecomunicaciones.

Esta semana, el programa de propaganda oficial "Hacemos Cuba" volvió sobre el tema, basándose en la "necesidad de mantener un orden que proteja la "seguridad y estabilidad" del régimen.

La activista Lucinda González dice que "esto ha desatado una ola de terror en la población y en nosotros, los que publicamos todo lo que pasa dentro de Cuba".

"Yo no publico nada que sea mentira, yo solamente saco lo que veo, la miseria, los ancianos mendigando, la falta de comida, combustible. Por qué me van a condenar por algo que no es mentira", detalló.

Para el abogado Eloy Viera aunque no han anunciado nada nuevo, "en esta oportunidad es mucho más burda la manipulación".

"Están forzando cosas que ni si quiera tienen un sustento legal. Hablan de la posibilidad de usar normas contravencionales dirigidas a un segmento muy específico de la población, como la Ley de protección de datos personales y la Ley de comunicación, para atemorizar a personas por compartir cualquier contenido en redes", explicó.

Viera aclaró que el régimen se está aprovechando de "normas dirigidas a personas singulares para amedrentar a un público general... Intentan torcer una ley que sabemos que no les hace falta para reprimir pero, en función de ella, desinforman y manipulan".

Según el más reciente informe de Freedom House, Cuba figura entre los países con menor libertad. En 2024, las autoridades impusieron severas sanciones penales en relación con las actividades en línea, lo que refleja "un cambio hacia una criminalización más represiva", alertó la ONG.

Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado el uso de medidas como estas por parte del régimen de La Habana para limitar y reprimir la libertad de expresión en la isla.

