Cubanos residentes en Canadá dialogan con el jefe de la misión estadounidense en Cuba

Durante la reunión, Michael Lima explicó la misión de Democratic Spaces, que surgió hace varios años para visibilizar en Canadá la grave situación de los derechos humanos en Cuba. La organización trabaja activamente para apoyar a quienes luchan pacíficamente por la democracia en la isla, buscando que el gobierno canadiense emplee sus herramientas diplomáticas, legales y políticas para lograr la liberación de los presos políticos cubanos. Lima subrayó la importancia de que la política exterior de Canadá priorice los derechos humanos por encima de la inversión y el turismo, que contribuyen a perpetuar el régimen cubano.

En este contexto, también se debatió la necesidad de respaldar a los presos políticos cubanos y sus familiares, y de encontrar vías para su liberación inmediata e incondicional, una cuestión que resulta crucial para los Estados Unidos. Michael Lima destacó los esfuerzos de Democratic Spaces en este sentido, incluyendo dos peticiones enviadas al parlamento canadiense. Estas iniciativas, respaldadas por casi dos mil firmas de canadienses y comunidades de todo el país, instan al gobierno de Canadá a ejercer presión sobre el régimen cubano para liberar a los presos políticos y reconocer a la oposición interna. Asimismo, Lima subrayó que Canadá dispone de herramientas legales, diplomáticas y políticas que podrían ser utilizadas para este fin, aunque recalcó que su implementación requiere de un elemento indispensable y hasta ahora ausente: voluntad política.

Michael le habló del trabajo vital que realiza con el Consejo para la Transición Democrática en Cuba en apoyo a la propuesta de Ley de Amnistía y Despenalización del Disenso. Este proyecto busca presionar al régimen cubano, mediante la acción ciudadana, para la liberación incondicional e inmediata de todos los presos políticos cubanos y el fin de las leyes represivas que mantienen activa la puerta giratoria de la represión.

Democratic Spaces reconoció la valiosa labor del embajador Hammer, destacando su arduo trabajo recorriendo Cuba y reuniéndose con activistas, presos políticos, familiares de detenidos, abogados, líderes religiosos y emprendedores. Además, subrayó el apoyo histórico de los Estados Unidos a la causa de la democracia y los derechos humanos en Cuba. Hammer expresó que la administración del presidente Donald Trump mantenía un fuerte interés en llevar a cabo un "outreach" visible con defensores de derechos humanos en la isla, un enfoque que Democratic Spaces respaldó plenamente.

Lima lamentó que el gobierno canadiense aún opte por reuniones a puerta cerrada con funcionarios cubanos para tratar temas de derechos humanos, evitando declaraciones públicas y encuentros con opositores. Resaltó que, desde hace casi una década, Canadá no se ha reunido con líderes pro-democracia ni con presos políticos o sus familias, limitándose a dialogar con GONGOs (organizaciones gubernamentales disfrazadas de ONGs).

Asimismo, Democratic Spaces recordó que, inspirado por las sanciones Magnitsky impuestas por Estados Unidos tras la represión del régimen cubano a las protestas prodemocráticas del 11 de julio de 2021, presentó un informe formal ante Global Affairs Canada. En este informe, se solicitó la imposición de sanciones individuales contra los principales responsables de la represión en Cuba. Entre ellos se encuentran altos funcionarios del Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas y el presidente designado Miguel Díaz-Canel, así como directivos de la PNR y el jefe del sistema penitenciario cubano. Lima sugirió que Estados Unidos debería instar al gobierno canadiense a coordinar esfuerzos para imponer sanciones conjuntas, ya que las democracias logran un mayor impacto cuando trabajan en coalición.

Tanto el embajador Hammer como Democratic Spaces coincidieron en la importancia de que las reuniones con activistas sean públicas, ya que esto ejerce mayor presión sobre el régimen cubano que los encuentros privados, que carecen de visibilidad. Democratic Spaces también compartió sus esfuerzos por crear conciencia entre los canadienses sobre las implicaciones éticas del turismo y la inversión en Cuba.

A través de campañas y entrevistas en medios de comunicación, han destacado cómo estos recursos terminan financiando a GAESA, el conglomerado militar cubano que, según señalaron, reprime a opositores y exporta su modelo represivo a países como Venezuela y Nicaragua.

Sarah Teich añadió a la conversación un recordatorio sobre las preguntas que le planteó al ex primer ministro Justin Trudeau en la Comisión de Interferencia Extranjera, donde se le consultó si apoyaba que la Embajada de Canadá en Cuba se reuniera con defensores de la democracia. Bajo juramento, Trudeau respondió afirmativamente; sin embargo, Michael enfatizó que este respaldo no se ha traducido en acciones concretas en casi una década. Sarah también hizo referencia al trabajo conjunto con Democratic Spaces para instar al gobierno canadiense a eliminar los acuerdos de cooperación en temas criminales con el régimen cubano. Argumentó que en Cuba no existe un estado de derecho, y que, en juicios carentes de debido proceso, se criminaliza a los ciudadanos por pensar diferente. Esta situación se ha evidenciado en los últimos cuatro años con los encarcelamientos masivos de cubanos que han participado en protestas prodemocráticas.

La reunión concluyó con Democratic Spaces resaltando la necesidad de que Estados Unidos incentive a Canadá a comprometerse más activamente con los defensores de derechos humanos cubanos y que se fomente la colaboración conjunta para sancionar a los principales represores del régimen cubano. La organización se comprometió a seguir trabajando para que el Gobierno de Canadá abandone la política de encuentros privados con activistas en Cuba y adopte un enfoque público y visible, mediante acciones concretas, para presionar al régimen cubano.

Good discussion on Cuba human rights work with @NGOtranslations Michael Lima & Sarah Teich from #DemocraticSpaces. #FreePolicalPrisoners#Todos pic.twitter.com/0x6mdcFHAf — Embajada de los Estados Unidos en Cuba (@USEmbCuba) March 10, 2025

FUENTE: Democratic Spaces