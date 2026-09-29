martes 29  de  septiembre 2026
REPRESIÓN

Régimen cubano lleva a prisión a periodista Henry Constantín

El comunicador fue trasladado a la prisión de máxima seguridad Kilo 7, donde permanece detenido desde el pasado 16 de septiembre

Henry Constantín Ferreiro.

Henry Constantín Ferreiro.

Centro para la libertad de Cuba
El periodista independiente, Henry Constantin Ferreiro, editor de La Hora de Cuba.

El periodista independiente, Henry Constantin Ferreiro, editor de La Hora de Cuba.

CAPTURA DE PANTALLA/ Facebook: La Hora de Cuba.
Por Alejandro Sardi

LA HABANA.- Organizaciones defensoras de la libertad de prensa y los derechos humanos exigieron la "liberación inmediata" del periodista independiente cubano Henry Constantín, detenido el pasado 16 de septiembre y trasladado posteriormente a la prisión de máxima seguridad Kilo 7, en Camagüey.

Constantín, director del medio independiente La Hora de Cuba, está acusado de "desobediencia", según Reporteros Sin Fronteras (RSF), organización que cuestionó las circunstancias de su arresto y reclamó garantías para el ejercicio de su defensa.

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De acuerdo con RSF, las autoridades cubanas acusan al periodista de no haberse presentado a una citación fechada el 9 de septiembre, una imputación que Constantín niega.

Según la organización, el periodista sí acudió ese día a una oficina de Inmigración en Camagüey, pero los agentes ya se habían retirado. Posteriormente recibió una nueva citación y se presentó el 16 de septiembre, cuando fue detenido.

Constantín fue trasladado el 24 de septiembre a la prisión Kilo 7, donde permanece en prisión preventiva. RSF indicó que, durante los primeros cinco días de su detención, su defensa no pudo acceder al expediente.

"Ante las contradicciones que rodean la citación en la que se fundamenta la acusación, RSF exige la liberación inmediata de Henry Constantín, así como garantías para el ejercicio de su defensa", afirmó Artur Romeu, director de RSF para América Latina.

Organizaciones denuncian persecución

El caso también fue denunciado por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Human Rights Watch (HRW) y Justicia 11J, una organización cubana con sede en México.

"Su detención es absurda. Exigimos su liberación inmediata", afirmó Juanita Goebertus, directora de HRW para las Américas.

Justicia 11J reclamó la "libertad (de Constantín) y el respeto de sus garantías judiciales", además del cese de la persecución contra quienes ejercen el periodismo independiente en la isla.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos también exigió su liberación y denunció presuntas vulneraciones de las garantías procesales, incluidos obstáculos al ejercicio de la defensa y dificultades relacionadas con el proceso de hábeas corpus.

Al menos 19 detenciones

La actual detención no es el primer enfrentamiento de Constantín con las autoridades cubanas. RSF señala que el periodista ha sido detenido al menos 19 veces debido a su trabajo.

Según la organización, varias de esas detenciones ocurrieron mientras cubría manifestaciones o procesos judiciales, después de entrevistar a familiares de personas encarceladas y en relación con contenidos publicados por La Hora de Cuba.

Constantín también fue detenido después de salir a cubrir las protestas del 11 de julio de 2021, una de las mayores jornadas de manifestaciones contra el régimen cubano en décadas.

Presión sobre la prensa independiente

El caso ocurre en un contexto de fuertes restricciones al ejercicio del periodismo independiente en Cuba.

La Ley 162 de Comunicación Social, aprobada en 2023, regula el sistema de comunicación del país. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado preocupación por la normativa y señalado que sus disposiciones contravienen estándares internacionales de derechos humanos y profundizan las restricciones a la libertad de expresión.

La CIDH también ha documentado restricciones y medidas contra periodistas independientes y otros sectores de la sociedad civil cubana.

RSF sostiene que el ecosistema de medios independientes surgido en Cuba con la expansión de internet ha sido progresivamente asfixiado por las restricciones y la represión.

La situación de Constantín se suma a las denuncias de organizaciones internacionales sobre las restricciones que enfrentan los periodistas independientes que informan sobre la realidad política, social y económica de la isla.

FUENTE: Con información de AFP/OBSERVATORIO CUBANO/ REPORTEROS SIN FRONTERAS/LA HORA DE CUBA/REDES SOCIALES

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