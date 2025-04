Régimen de Maduro intensifica la persecución: emite órdenes de aprehensión y hostiga a sindicalistas

POLÍTICA PETROLERA Trump afirma que aranceles tienen "fuerte efecto" sobre régimen de Maduro, "no estamos jugando"

La orden la habría librado el Tribunal Penal 9° de Control del Táchira, extensión San Cristóbal (suroeste), el pasado 7 de marzo, de acuerdo con la información un medio venezolano con tendencia oficialista este domingo, 6 de abril.

El régimen de Maduro vincula a Lainette y Azócar con una supuesta una célula dedicada a extorsionar personas mediante las redes sociales, por la publicación de una serie de reportajes en el que relacionan al ganadero tachirense Waldo Rujano Mora con el narcotraficante colombiano conocido como "El Ñeñe Hernández".

En exilio forzado

A través de su cuenta de X, Azócar indicó que se encuentra en exilio forzado "hasta nuevo aviso" por "denunciar a presuntos narcotraficantes".

"La decisión de salir de Venezuela obedece a una orden de aprehensión que solo busca meterme en la cárcel por delitos que no he cometido", señaló el periodista.

Recordó que hace dos semana informó sobre la orden en su contra y dio instrucciones a sus abogados para que acudan a los tribunales y a la Fiscalía a fin de solicitar copia del expediente y asumir su defensa, como lo establecen las leyes venezolanas.

"He enfrentado todos los procesos judiciales que el oficialismo ha montado contra mí desde el año 2000. Y esta nueva patraña montada en 2025 no será la excepción. Cuando tenga la certeza de que mis derechos constitucionales (debido proceso, presunción de inocencia, derecho a la defensa, derecho a ser enjuiciado en libertad, etcétera) serán respetados, regresaré a Venezuela y me presentaré en los tribunales", aseveró.

1. Informo a todo el pueblo de Venezuela que he tomado la decisión de salir del país hasta nuevo aviso.

2. La decisión de salir de Venezuela obedece a una orden de aprehensión que solo busca meterme en la… pic.twitter.com/BXh7p0M1ZJ — Gustavo Azócar A (@GustavoAzocarA) April 7, 2025

"Ni ya casi, ni ya nada"

Lainette, fundador de la ONG Resistencia Venezolana que se encuentra residenciado en EEUU, es parte del movimiento Ya Casi Venezuela, lanzado a mediados de septiembre pasado con el objetivo de recaudar fondos para liberar al país suramericano de la régimen chavista, que intenta perpetrarse en el poder a pesar de haber perdido las elecciones del 28 de julio por un margen de casi 40 puntos.

"Ni ya casi, ni ya nada", expresó al respecto la vicepresidenta del chavismo, Delcy Rodríguez, al denunciar este sábado un supuesto plan, presuntamente ideado por Erik Prince, para atacar la plataforma de la petrolera estadounidense ExxonMobil en el Esequibo, territorio disputado por Guyana y Venezuela, al que denominó "operación de falsa bandera".

Persecución a sindicalistas

En paralelo, la dictadura socialista intensifica la persecución en contra de dirigentes sindicales. Este 5 de abril, según reseñó Infobae, el sindicalista José Patines, miembro de la Coalición Sindical Nacional de Trabajadores, se vio obligado a huir de su casa tras se intimidado y acosado por funcionarios de los órganos de represión chavistas.

"Me tocó a mí. Tuve que salir corriendo de mi casa", dijo el dirigente sindical en conversación con el medio argentino, al que reconoció que la persecución "es el precio por defender la democracia y los derechos sindicales".

En los últimos meses, la dictadura ha intensificado la persecución en contra de los miembros de la Coalición Sindical, que tiene a numerosos dirigentes políticos, sociales y sindicales en la cárcel, por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó el 1 de abril de 2023 medidas cautelares para siete de sus integrantes.

El 24 de marzo, el coordinador nacional de la Coalición Sindical, Carlos Eduardo Salazar Ojeda, fue hostigado en su vivienda. Y días antes, durante el jueves y viernes 22 y 23 de marzo, también fue asediada frente a su vivienda, la luchadora social Leída Rosa Brito de Lobo, conocida como la "Abuela del casco rojo" y también integrante de la Coalición Sindical.

FUENTE: Con información de La Patilla / Últimas Noticias / Infobae / redes sociales