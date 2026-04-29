miércoles 29  de  abril 2026
DERECHOS

ONG venezolana pide no politizar selección de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia

"El sistema de justicia se ha convertido en instrumento de control político" , mediante la persecución a disidentes, dijo la ONG Cepaz

Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela controlado por el régimen chavista.

Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela controlado por el régimen chavista.

TSJ / Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- El Centro de Justicia y Paz (Cepaz), ONG defensora de derechos humanos, instó a la Asamblea Nacional a no politizar la escogencia de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

"La designación de magistrados no puede repetir los errores recientes en la selección del Fiscal General y la Defensora del Pueblo, donde el proceso constitucional fue desplazado por la lógica política. Un camino así solo prolonga la crisis institucional", indicó la organización en sus redes sociales.

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Asimismo, puntualizaron que el proceso de selección de los magistrados no es un mero trámite administrativo, especialmente si se considera que el máximo tribunal ha actuado a satisfacción del chavismo.

"Es una decisión que definirá si el país avanza a tener un Poder Judicial independiente o no. El TSJ no ha actuado con independencia en décadas. El sistema de justicia se ha convertido en instrumento de control político: persecución de disidentes, desconocimiento de la voluntad popular, aval a detenciones arbitrarias. La historia obliga a actuar distinto hoy", enfatizó Cepaz.

También señaló que el Poder Judicial representa uno de los principales mecanismos de control social en Venezuela a través de habeas corpus inadmitidos, imputados sin abogados de confianza, retardo procesal deliberado y penas desproporcionadas como castigo ejemplarizante. "Los nuevos magistrados deben desmantelar esa práctica".

Sostuvieron que las víctimas de detención arbitraria, persecución política y violaciones de derechos humanos no necesitan un TSJ renovado en nombres: "Necesitan un TSJ capaz de sancionar a los responsables y garantizar justicia real".

Reglas claras

De acuerdo con Cepaz, el Comité para la selección de los nuevos magistrados venezolanos debe funcionar con reglas claras. Esto significa, según exigen, convocatorias públicas, plazos definidos, verificación rigurosa de credenciales y acceso a la información para que la ciudadanía pueda fiscalizar el proceso.

"La transparencia es una exigencia constitucional", subrayaron.

FUENTE: Con información del Centro de Justicia y Paz (Cepaz),

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