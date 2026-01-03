Régimen de Maduro responde en cadena nacional a bombardeos en Caracas

MIAMI. — El régimen venezolano declaró el estado de conmoción exterior tras denunciar una ofensiva militar directa de Estados Unidos sobre Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.

Según un comunicado publicado en cadena nacional, el dictador Nicolás Maduro ordenó la movilización total de las fuerzas armadas y los órganos de defensa para repeler lo que calificó como un intento de “ocupación colonial por recursos energéticos”.

ANÁLISIS Ninguna noche es eterna: Panamá, Venezuela y el juicio de la historia

En la declaración se confirmaron impactos en “objetivos civiles y militares” durante una escalada sin precedentes que pone en vilo la continuidad de Maduro en el palacio de Miraflores.

"Guerra colonial"

De acuerdo con el texto, el ataque vulnera flagrantemente los artículos 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas y, según el chavismo, la operación busca "apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela", específicamente las reservas de petróleo y minerales.

"El intento de imponer una guerra colonial para destruir la forma republicana de gobierno y forzar un cambio de régimen fracasará", se lee en el documento.

Este ataque ocurre tras semanas de tensión acumulada desde finales de 2025, cuando Washington intensificó sus operaciones navales en el Caribe bajo la justificación de combatir el "narcoterrorismo" del Cartel de los Soles.

Los bombardeos de esta madrugada, que según reportes preliminares afectaron instalaciones estratégicas como Fuerte Tiuna, marcan el paso de las sanciones económicas a la confrontación bélica directa, como lo había insinuado la Casa Blanca en semanas recientes.

“Pueblo a la calle”

El comunicado utiliza una retórica beligerante y ordena pasar "de inmediato a la lucha armada". También se ordenó el despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación, llamando a la "perfecta fusión popular-militar-policial".

Como sucedió en Cuba tras las icónicas protestas del 11 de julio de 2021, el régimen hizo un llamado explícito a "pueblo a la calle", tras lo que evocó la resistencia histórica contra los bloqueos navales de 1902.

Mientras el régimen de Maduro cuestionó las acciones en puntos estratégicos del país, las redes sociales se vieron inundadas de mensajes en los que se pedía libertad para Venezuela.