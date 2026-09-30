miércoles 30  de  septiembre 2026
IRONÍA

Régimen de Venezuela promete resolver apagones; en la Cumbre energética se fue la luz

El ministro de Energía Eléctrica informó que se prevé incorporar más megavatios al sistema cuyo deterioro deja sin electricidad a Caracas y vastas regiones

Un comerciante espera durante uno de los apagones que han afectado a Caracas en agosto de 2018.
Un comerciante espera durante uno de los apagones que han afectado a Caracas en agosto de 2018. EFE/Cristian Hernández
Por Valeria Montero

CARACAS.- El régimen de Venezuela aseguró que se dispone a incorporar una mayor cantidad de megavatios al Sistema Eléctrico del país a través de nuevos repuestos en dos importantes termoeléctricas ubicadas en los estados Zulia y Carabobo, dos de las regiones afectadas por los constantes y también prolongados apagones en todo el país.

Para el Zulia se activaron siete unidades en la planta para generar unos 500 MV en la región, mientras que harán funcionar “en los próximos días” la unidad 6 de Planta Centro que aportaría unos 600 MV al cual se anexarían además 1,300 en el último trimestre de este 2026, según afirmó el ministro Rolando Alcalá y el presidente de Corpoelec Juan Fernández.

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Los funcionarios ofrecieron un status sobre el estado del servicio eléctrico venezolano, cuya veracidad ha sido cuestionada por expertos dada la opacidad informativa que maneja el chavismo por décadas.

El lunes pasado, la OFAC emitió licencias petroleras para agilizar la producción del crudo en Venezuela, y entre ellas están la 48D que regula las operaciones y el suministro de bienes y servicios para el sector energético en Venezuela, así como la 49B que abre el camino para las nuevas inversiones en energía y petróleo.

Apagones en Cumbre petrolera

La información sobre los planes en el sistema eléctrico se difundió por canales oficialistas este martes cuando dos fuertes fallas dejaron sin electricidad por momentos a la Cumbre Internacional de Petróleo y Gas que se realizó en un lujoso hotel en Caracas.

El evento promovido por Washington y Caracas reunió a más de 2,000 empresarios de EEUU y de otros países que participaban, cuando la planta eléctrica del hotel no soportó los bajones eléctricos, según informó un medio internacional.

La Cumbre, la primera gran cita del sector energético tras la caída de Maduro, ofreció a los inversionistas entradas a un costo de 2,950 dólares que se agotaron y preveía la participación de las petroleras ExxonMobil, BP, TotalEnergies y Repsol, entre otras.

Sistema eléctrico en Venezuela

El servicio eléctrico es considerado un factor esencial para la producción petrolera acordada entre Washington y Caracas, sin el cual es casi improbable que se alcancen los niveles esperados, según informes.

Caracas, capital del país, padece de recurrentes fallas en los últimos meses a pesar de ser el centro del poder, que dejan a hogares y comercios en la oscuridad por horas.

Mientras, las poblaciones de las regiones del centro, occidente y oriente del país denuncian los apagones ante la pasividad de las autoridades, y están generando protestas.

FUENTE: Con información de red X, EFE, elpais.es

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