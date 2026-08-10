Religiosos venezolanos piden participación en conversaciones políticas

En Venezuela, el cardenal Baltazar Porras Cardozo ofrece una conferencia de prensa tras ser nombrado arzobispo metropolitano de Caracas por el papa Francisco.

El cardenal Baltazar Enrique Porras Cardozo, de la Iglesia de Venezuela, llega a la quinta reunión de la congregación en el Vaticano, el 28 de abril de 2025.

CARACAS - Los cardenales Baltazar Porras y Diego Padrón, junto con monseñor Ramón Ovidio Pérez Morales, expresaron este lunes su respaldo al inicio de las conversaciones entre representantes del régimen venezolano y sectores de la oposición vinculados con la Asamblea Nacional electa en 2015, aunque advirtieron sobre las condiciones particulares en las que se desarrolla el proceso.

Los tres representantes de la Iglesia Católica venezolana señalaron que las conversaciones se producen en un contexto marcado por una iniciativa promovida y tutelada desde el extranjero, la ausencia de "la representación política opositora legitimada más importante" y la falta de una instancia técnica reconocida como facilitadora.

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También cuestionaron el "desconocimiento u opacidad" respecto de detalles institucionales y logísticos relacionados con el proceso.

La declaración fue difundida este lunes en Caracas y, según sus firmantes, no representa una posición oficial de la Iglesia, sino una expresión de su "conciencia cívica" y de su "responsabilidad moral" ante el presente y futuro de Venezuela.

Piden escuchar a los venezolanos

Los religiosos señalaron que Venezuela atraviesa una situación política y social "muy crítica", instalada desde hace más de un cuarto de siglo y agravada por la tragedia nacional derivada del doble terremoto del 24 de junio.

En ese contexto, cuestionaron la "inercia e indolencia oficiales" durante la emergencia tras los dos terremotos que sacudieron al país caribeño y consideraron que la situación exige escuchar las necesidades y expectativas de los venezolanos como sujetos de la soberanía nacional.

Los cardenales y monseñor Pérez Morales plantearon además que existe una responsabilidad histórica que obliga a poner al servicio del país la voluntad de entendimiento entre los distintos sectores, tanto en los ámbitos económico y político-social como en el ético-cultural.

A su juicio, la reconstrucción integral de Venezuela requiere combinar "buena fe, compromiso unánime, conocimiento técnico y organización eficaz".

Reclaman mayor participación

Los representantes de la Iglesia consideran necesario incorporar de manera gradual a diversos sectores de la sociedad civil, entre ellos grupos políticos, academias, universidades, Iglesias y otras instituciones representativas en las negociones.

El objetivo, según indicaron, debe ser concretar aportes eficaces para la construcción de "un proyecto nacional unificado".

Los religiosos sostienen que únicamente una visión amplia, orientada al bien común, puede garantizar el éxito de una mesa técnico-política paritaria encaminada hacia una transición política y la recuperación de la institucionalidad democrática, que calificaron como una aspiración de todos los venezolanos.

Liberación de presos políticos y elección presidencial

Entre las señales que consideran indispensables para demostrar avances efectivos en el proceso, los firmantes mencionaron la "inmediata liberación de los presos políticos" y cambios en el ámbito de la comunicación.

También reclamaron la estructuración de organismos y mecanismos que permitan avanzar hacia una pronta elección presidencial, la cual, según señalaron, debe ser resultado de la voluntad del soberano y constituir el mecanismo para legitimar y posteriormente reestructurar los poderes públicos.

El llamado se produce mientras Venezuela continúa bajo el control del régimen chavista encabezado por Delcy Rodríguez, en un escenario marcado por una prolongada crisis política, económica y social.

La declaración reclama además una respuesta "pronta y eficiente" a las necesidades de la mayoría de los venezolanos, especialmente en materia económica, social y educativa.

Entre las prioridades señaladas figuran salarios justos, servicios de salud, vivienda y educación, así como suministros regulares y eficaces de agua, electricidad e internet.

Llamado al reencuentro nacional

Los representantes de la Iglesia insisten en que las instituciones y los mecanismos políticos son importantes, pero destacan que la prioridad debe ser el reencuentro de los venezolanos "en un ambiente de libertad, unidad y solidaridad" para alcanzar la paz.

Los firmantes describen este proceso como una "refundación nacional", concepto que, según recordaron, ya ha sido planteado en otras circunstancias por el Episcopado venezolano.

La declaración fue suscrita en Caracas el 10 de agosto de 2026 por el cardenal Baltazar E. Porras, el cardenal Diego Padrón y monseñor Ramón Ovidio Pérez Morales.

FUENTE: Redacción Diario Las Américas