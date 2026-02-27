viernes 27  de  febrero 2026
CUBA LIBRE

Resistencia cubana acelera su ofensiva diplomática en el Cono Sur

La Asamblea de la Resistencia Cubana intensificó su agenda por la libertad de la isla mediante reuniones de alto nivel con los mandatarios de Chile y Paraguay

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, y el secretario de la ARC, Orlando Gutiérrez-Boronat.

CORTESÍA ARC
Por Daniel Castropé

MIAMI.- El secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), Orlando Gutiérrez-Boronat, consolidó esta semana una ofensiva política sin precedentes en el Cono Sur tras encuentros sucesivos con los mandatarios de Paraguay y Chile (electo) para articular un frente regional que impulse la democratización de la isla.

Las reuniones en Asunción y Santiago marcan un hito en la búsqueda de respaldo institucional ante la crisis de derechos humanos y la injerencia militar del régimen de La Habana en conflictos internacionales.

Lee además
Roberto Azcorra Consuegra (derecha), durante una entrevista en el barrio de la Pequeña Habana en Miami, Florida. 
FLORIDA

El régimen de Cuba es desmentido por uno de los "supuestos heridos" que "detuvieron": "Estoy en EEUU"
El tanquero mexicano Bicentenario frente a la refinería Ñico López de La Habana el 8 de junio.
ALIADOS

México retoma el envío de petróleo hacia Cuba

El viernes, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, recibió de forma oficial a la delegación de la resistencia durante una sesión de trabajo que superó la hora y media, según dijo la ARC.

Gutiérrez-Boronat, junto al ministro del Interior Enrique Riera y el vicepresidente ejecutivo de la Unión de Partidos Latinoamericanos, Julián Obiglio, analizó la situación crítica de Cuba.

El líder opositor entregó al mandatario paraguayo un expediente detallado con los casos de las mujeres presas políticas en la isla, bajo la premisa de que la soberanía popular es el único camino para la salvación nacional.

Modelo paraguayo y respaldo chileno

Gutiérrez-Boronat destacó ante las autoridades locales que Paraguay posee una experiencia histórica valiosa en la transición de la dictadura a la democracia, una lección que la oposición cubana observa con atención para el futuro de la isla.

Este acercamiento ocurrió pocos días después de que el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, atendiera al secretario general de la ARC en Santiago de Chile.

Ambos líderes evaluaron la problemática regional y el papel de las fuerzas democráticas en el acompañamiento a un cambio de sistema en Cuba.

El respaldo de estas naciones fortalece la posición de la Asamblea de la Resistencia Cubana como un interlocutor legítimo ante los gobiernos del hemisferio.

Jose Antonio Kast Orlando Gutierrez
El presidente electo de Chile, Jos&eacute; Antonio Kast, y el coordinador de la ARC, Orlando Guti&eacute;rrez-Boronat.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y el coordinador de la ARC, Orlando Gutiérrez-Boronat.

Cerco internacional

La actividad en el sur de América forma parte de una gira global que abarcó más de quince países y territorios en los últimos meses. La reciente elección de Gutiérrez-Boronat como vicepresidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos otorgó un nuevo peso institucional a sus reclamos en foros internacionales.

La estrategia actual combina la denuncia de la presencia de mercenarios cubanos en la invasión rusa a Ucrania con la presión en el Parlamento Europeo para que se revisen los acuerdos de cooperación con La Habana.

La movilización en Paraguay y Chile confirmó que el movimiento opositor decidió trasladar el centro de gravedad de su lucha hacia los gobiernos democráticos más influyentes de la región.

Reconstrucción de la nación

En sus intervenciones ante los medios y autoridades, la representación cubana subrayó la existencia de un vasto talento profesional, tanto dentro como fuera de la isla, listo para participar en la reconstrucción de la República.

El mensaje enviado desde Asunción y Santiago enfatiza que la liberación de Cuba no es solo un imperativo moral, sino una necesidad para la estabilidad democrática de todo el continente.

Ante esta presión diplomática, el régimen de Miguel Díaz-Canel reaccionó con campañas de descrédito, lo que para los analistas confirma la efectividad del cerco político que la resistencia cubana estableció en el escenario internacional.

