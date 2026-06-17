miércoles 17  de  junio 2026
HOMENAJE

María Corina Machado celebra que la Red 600K llevará la historia del #28Jul al Festival de Cannes

La red estuvo integrada por miles de venezolanos que participaron en la defensa del voto en las elecciones del 28 de julio de 2024

La líder opositora, María Corina Machado, puntualizó que debe garantizarse la libertad plena, sin restricciones, de cada uno de los venezolanos que fueron secuestrados por razones políticas

La líder opositora, María Corina Machado, puntualizó que debe garantizarse la libertad plena, "sin restricciones", de cada uno de los venezolanos que fueron "secuestrados por razones políticas"

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- La líder opositora venezolana, María Corina Machado, celebró este miércoles, 18 de junio, la participación de la Red 600K en el Festival Cannes Lions, en la categoría Titanium, considerado uno de los eventos más importantes del mundo en materia de comunicación y creatividad.

A través de su cuenta en X, Machado afirmó que la iniciativa ciudadana construida durante las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 logró trascender las fronteras venezolanas y ahora será presentada ante una audiencia internacional.

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“Con la Red 600K los venezolanos hicimos HISTORIA y ahora nuestra épica se cuenta en el Festival de Cannes”, escribió.

Machado destacó que la red estuvo integrada por miles de ciudadanos que participaron en la defensa del voto y la recopilación de resultados electorales durante la jornada presidencial.

Según recordó, los integrantes de la Red 600K permanecieron en los centros de votación hasta la madrugada, verificando y digitalizando actas para documentar los resultados del proceso electoral.

“La más formidable red ciudadana para la defensa del voto y la soberanía popular que construimos juntos y que el 28J se desplegó cuidando nuestros votos, contando papelito por papelito, presentes en los centros de votación hasta la madrugada, con actas digitalizadas y verificadas”, expresó.

La red ciudadana articuló una defensa de los votos de los venezolanos y con ella, se logró el triunfo del opositor Edmundo Gonález Urrutia como presidente electo de Venezuela, sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro no lo reconoció.

A partir de ese momento, la persecución y violencia política se incrementó en el país caribeño.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en un operativo de fuerzas especiales de EEUU y llevados a una prisión de Brooklyn. Están acusados, entre otros delitos, de narcoterrorismo.

FUENTE: Con información de Vente Venezuela y redes sociales

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