GAESA y la reventa del petróleo venezolano: así financia La Habana su aparato represivo

Un hombre empuja su coche para repostar gasolina en una gasolinera de La Habana, el 31 de enero de 2024.

MIAMI.— El régimen de Miguel Díaz-Canel implementó un esquema sistemático de reventa de petróleo enviado por Venezuela para obtener recursos que permitieran sostener su maquinaria de represión interna, según fuentes oficiales estadounidenses y testimonios de expertos del exilio cubano.

La Habana habría revendido cerca del 60% del crudo importado desde Venezuela entre finales de 2024 y 2025 , una operación que habría generado ingresos millonarios para la cúpula militar y política.

El investigador del Observatorio Cubano de Conflictos, Rolando Cartaya, confirmó a Infobae que el régimen llegó a reexportar unos 40,000 barriles diarios hacia mercados asiáticos. Esto ocurría mientras los cubanos enfrentaban apagones de hasta 30 horas en varias provincias y cortes prolongados en La Habana.

“La Habana dispone de reservas de unos 14,500 millones de dólares, como demostró la investigación del Miami Herald sobre las finanzas del grupo militar GAESA, y ha estado involucrada por años en el comercio ilegal de petróleo, incluso revendiendo hasta el 60% de lo que le enviaba Venezuela”, afirmó Cartaya.

Un país al borde del colapso energético

El colapso del suministro energético se agravó tras la captura del dictador depuesto Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Según Cartaya, el único petróleo que llegó a la isla provino de México, un volumen insuficiente que apenas permitió al régimen ofrecer breves “alumbrones” tras extensos apagones.

Aunque la administración de Claudia Sheinbaum insistió en el carácter “humanitario” de los envíos, fuentes citadas por Infobae señalaron que México evalúa suspender permanentemente el suministro ante la presión internacional.

El Observatorio Cubano de Conflictos reportó un crecimiento sostenido de protestas vinculadas a los apagones a lo largo de 2025. Cartaya explicó a Infobae que la falta de electricidad “ha sido el factor que más ha irritado a los cubanos”, generando incidentes como barricadas incendiadas y enfrentamientos con la policía.

Añadió que el régimen contempla planes de contingencia que incluyen limitar el servicio eléctrico a dos horas diarias y reducir la actividad bancaria ante un posible agravamiento de la crisis.

“El pueblo cubano […] está harto de ellos”, dijo Cartaya, subrayando la profundidad de la crisis humanitaria que incluye escasez de alimentos, medicinas, agua y transporte.

“Una banda criminal que solo busca sostenerse en el poder”

En declaraciones a Infobae, Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, aseguró que los ingresos derivados de la reventa del petróleo no se destinaban al bienestar social, sino al sostenimiento del aparato represivo.

“El régimen es únicamente, hoy más que nunca, una mera banda criminal con el único ánimo de seguir en el poder”, afirmó. Añadió que el Estado ha colapsado en funciones básicas: “no hay electricidad, no hay agua corriente, no hay personal médico ni medicinas”.

Larrondo advirtió que, ante un deterioro mayor, el régimen necesitaría recurrir a una represión “indiscriminada, cruel y masiva” similar o peor a la del 11 de julio, cuando fueron detenidas más de 8.000 personas.

Cartaya recordó episodios previos que muestran la disposición del régimen a emplear violencia extrema, como el hundimiento del remolcador 13 de marzo en 1994, el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996 o el apoyo a la represión en Venezuela durante las protestas de 2014, 2017 y 2019.

Un futuro incierto para el régimen

Actualmente, señaló, existe un plan de contingencia denominado “Baraguá”, bajo control del Ministerio del Interior de la dctadura cubana, que contempla detenciones masivas, aislamiento de presos políticos y restricciones severas mediante una declaración de Estado de Guerra.

El acuerdo petrolero con Venezuela —establecido por Hugo Chávez y Fidel Castro en la década de 2000— permitió a La Habana intercambiar médicos y asesoría en inteligencia por combustible subsidiado. Sin embargo, la crisis actual y la caída del suministro desde Caracas han dejado al régimen con recursos cada vez más limitados.

Larrondo concluyó que, a pesar de todo, la esperanza resurge entre la población: “La esperanza es una palabra que el pueblo de Cuba había perdido y ahora vuelve con más fuerza que nunca”.

FUENTE: Con información de Infobae